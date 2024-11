Dragon Age: The Veilguard cambia totalmente aspetto con questa mod

La comunità di modder di Dragon Age: The Veilguard ha fatto un importante passo avanti nello sviluppo di modifiche più avanzate per il gioco: un nuovo strumento chiamato "Frosty Mod Manager" sta permettendo ai modder di andare oltre semplici ritocchi estetici, aprendo nuove possibilità di personalizzazione.

Questo nuovo tool, sviluppato da un gruppo di modder del server Discord FrostyToolsuite, consente di modificare più in profondità vari aspetti del gioco. Tra le prime mod realizzate con il Frosty Mod Manager ci sono cambiamenti alle texture, ai font e alle immagini dei personaggi. Alcune modifiche rimuovono anche limitazioni imposte dal gioco, come i limiti di specializzazione per classe.

Il Frosty Mod Manager richiede, infatti, l'inserimento di una chiave di cifratura del gioco, una pratica potenzialmente rischiosa dal punto di vista legale. Gli sviluppatori del tool potrebbero incorrere in problemi se accusati di distribuire mezzi per aggirare le protezioni software di EA/BioWare. Per questo motivo, gli stessi creatori sconsigliano di chiedere la chiave direttamente ai modder.

Nonostante le promettenti possibilità offerte dal nuovo strumento, gli esperti consigliano cautela nell'utilizzo. È consigliabile attendere lo sviluppo di tool che non richiedano l'aggiramento delle protezioni del gioco, come avvenuto recentemente per Baldur's Gate 3.

Nel frattempo, la comunità di modding di Dragon Age: The Veilguard continua a crescere, con nuove creazioni che spaziano da modifiche estetiche a miglioramenti del gameplay. Gli appassionati possono trovare diverse guide online per ottimizzare il proprio personaggio e ottenere equipaggiamento di qualità.

Insomma, il Frosty Mod Manager rappresenta un importante passo avanti per il modding di Dragon Age: The Veilguard, ma è fondamentale usarlo con consapevolezza dei rischi connessi. La speranza è che in futuro vengano sviluppati strumenti altrettanto potenti ma privi di implicazioni legali dubbie.