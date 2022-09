Qualche ora fa abbiamo assistito a un annuncio molto particolare e a dir poco inaspettato. Sul sito ufficiale di Electronic Arts è stato pubblicato un nuovo comunicato che ci annuncia una speciale collaborazione tra EA e la compagnia nipponica KOEI TECMO. Questo nuovo sodalizio creativo sfocerà nello sviluppo di una nuova IP originale tripla A, la quale presenta già una serie di primi dettagli molto interessanti che faranno gola soprattutto agli amanti del genere degli hunting game.

Dello sviluppo di questa nuova produzione inedita se ne occuperanno i ragazzi di Omega Force, storico team giapponese che ha dato i natali alla serie Dynasty Warrior e a molteplici serie musou di successo. Questo nuovo hunting game offrirà un’esperienza tripla A ambientata nel Giappone feudale e sarà costellato da toni fantasy. Al momento queste sono le informazioni che EA e KOEI TECMO hanno rilasciato insieme a un primo artwork, ma manca all’appello ancora molto, compreso il titolo di questo nuovo progetto.

“È un onore collaborare con EA Originals e avere il supporto di un team con un curriculum incredibile in fatto di giochi rivoluzionari”, ha dichiarato Yosuke Hayashi, vicepresidente esecutivo di KOEI TECMO GAMES. “Il team di EA abbraccia a pieno la nostra indipendenza creativa ed è diventato un partner inestimabile per il supporto che offre sia allo sviluppo che alla pubblicazione. Unire tutte le risorse di cui dispone EA alle nostre ci aiuterà a proporre un nuovo tipo di gioco di caccia a un pubblico di giocatori internazionale e a espandere il nostro raggio d’azione ai mercati globali. Non vedo l’ora che i giocatori di tutto il mondo possano provare questo nuovo gioco”.



Infine, all’interno del comunicato ufficiale, scopriamo che di questo nuovo progetto ne sapremo di più verso fine mese. Non sappiamo ancora in che modo il titolo verrà comunicato e nemmeno se ci sarà un evento targato Electronic Arts. Per ora non ci resta che pazientare e tenere a bada la curiosità verso questa nuova IP.