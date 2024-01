Migliori volanti F1 (gennaio 2024)

Adesso che F1 2022 è sul mercato e pronto ad entrare nei vostro salotti, abbiamo deciso di venirvi incontro con una guida dedicata a quelli che sono i migliori volanti per giocare a F1 per godersi appieno l'esperienza racing. I modelli che vedrete, infatti, oltre a vantare prezzi abbastanza differenti, così da agevolare i vostri portafogli, sono tutti pronti a soddisfare l'esigenza più importante: aumentare le sensazioni in gara, offrirvi un'esperienza di simulazione valida e coinvolgente.

Abbiamo aggiornato il pezzo per gennaio 2024, modificando i link scaduti. Non abbiamo aggiunto ulteriori prodotti, ritenendo che quelli attuali siano ancora i migliori sul mercato (ovviamente per i giocatori meno hardccore).

In questo nuovo aggiornamento datato marzo 2023, abbiamo aggiunto il modello T300 serigrafato Ferrari e con licenza ufficiale, rimuovendo, a malincuore, un bellissimo e vantaggioso bundle compreso di volante e cuffie, purtroppo non più disponibile. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida nei successivi mesi, qualora dovessero arrivare sul mercato nuovi e interessanti volanti da gioco.

Qualora siate nuovi sulle nostre pagine, sappiate che nel corso degli ultimi mesi abbiamo realizzato anche altre guide legate al mondo racing, in particolare una guida ai migliori volanti e una guida ai migliori racing games in circolazione. Per cui, dateci pure un'occhiata. Detto ciò, cominciamo subito con la carrellata di volanti!

Come scegliere il miglior volante per giocare a F1

I volanti da gaming, come spiegheremo dopo, possono risultare complessi nell'utilizzo, ma riescono ad offrire ai giocatori appassionati delle sensazioni in gara veramente notevoli, di gran lunga superiori a quelle che potreste provare con un tradizionale controller. In giochi come l'imminente F1 2022, ad esempio, giocare con un volante è consigliatissimo. Dunque, finte complessità a parte, cercheremo di elencarvi alcune delle caratteristiche principali da tenere d'occhio per godere dei migliori volanti per giocare F1.

Ergonomia e qualità costruttiva

Forse, è la caratteristica più importante in assoluto, per cui prestate attenzione. Ve lo diciamo perché una buona presa sul volante è essenziale per godere appieno di un'esperienza soddisfacente, e una situazione simile non è assicurata solamente dal form factor che deve adattarsi alle vostre mani, anche e soprattutto dalla qualità costruttiva. Un volante caratterizzato da una texture scivolosa e poco curata, non potrà mai durare nel tempo e farvi giocare alla grande, quindi prestate molta attenzione in fase di acquisto. Inutile dirvi che caratteristiche simili dipendano anche dal prezzo: banalmente, i modelli più costosi che vi abbiamo consigliato accusano meno il problema, quindi tutto dipende dalla vostra disponibilità economica.

Community attiva

Tentare di risparmiare a tutti i costi ed incappare in un volante del tutto sconosciuto, potrebbe essere il peggiore dei mali per un novizio appassionato di racing games. Infatti, se non siete molto pratici, state per cominciare o non volete assolutamente delle seccature, puntare sui volanti più chiacchierati potrebbe essere un toccasana. Vi diciamo questo perché poter beneficiare di una community attiva, sempre pronta a condividere le proprie soluzioni in merito alla compatibilità con alcuni titoli, oppure in merito ai migliori settaggi, può salvarvi la giornata in più di un'occasione. Quindi, fate attenzione ai modelli che adocchiate.

Force feedback e funzionalità importanti

Ne avrete sicuramente sentito parlare da qualche parte, dal momento che parliamo di una tecnologia quasi indispensabile per ogni appassionato che si rispetti: force feedback. Che cos’è? Brevemente, restituisce sensazioni quanto più vicini possibili alla realtà, tentando di farvi percepire la reazione delle ruote, riportando lo sterzo automaticamente alla posizione iniziale man mano che le ruote si spostino. Se volete realmente massimizzare le sensazioni alla guida, assicuratevi che il volante in questione supporti questa tecnologia. Ma non finisce di certo qui! Un’esperienza completa che si rispetti, non può non vantare una pedaliera e un cambio. In aiuto, ci sono alcuni modelli già provvisti di tutto, e sono la soluzione ideale per chi vuole il massimo delle sensazioni e del realismo.

Quanto costa il volante per giocare a Formula 1?

Come accennato nel paragrafo dedicato all'ergonomia generale del volante, spendere troppo poco potrebbe essere una pessima idea, poiché la qualità costruttiva del volante, il form factor ed il grip in generale, potrebbe non essere molto adatti ad un'esperienza racing che si rispetti. L'ideale, dunque, è spendere qualcosina in più, in modo da assicurarsi un acquisto che duri nel tempo. A nostro avviso, una spesa di circa 200€ è veramente ottima per cominciare a lanciarsi sul serio nel mondo dei racing games. Vi sono comunque altri prodotti più economici, come ad esempio il modello T80 Ferrari 488, che rinuncia alla tradizionale forma del volante da F1, ma vi garantisce delle performance ottimali a poco più di 100€.

Altra cosa molto importante, la compatibilità: come avrete notato dalla nostra carrellata, non tutti i volanti sono pensati per una fruizione multipiattaforma; alcuni sono pensati solamente per le console Xbox, altri per quelle PlayStation, con il PC che sta sempre in mezzo. Per cui, non dimenticate di controllare anche questo aspetto.