EA farà ancora giochi di Star Wars dopo l’annuncio di Lucasfilm Games?

Con grande sorpresa, quest’oggi abbiamo appreso dell’esistenza di un nuovo gioco di Star Wars in sviluppo presso Ubisoft. Da quando è tornata Lucasfilm Games qualche giorno fa, alcune delle IP in possesso della compagnia americana sono state affidate a diversi team di sviluppo. Tra queste c’è anche quella di Star Wars, IP che fino a diverso tempo fa era esclusivamente nelle mani di EA. Quale sarà ora il destino dei giochi ambientati nella galassia lontana lontana?

A chiederselo sono già in molti, soprattutto ripensando all’annuncio inaspettato che è stato fatto proprio oggi. Ebbene, a rispondere a questo interessamento da parte dei giocatori è stata la stessa EA. Pochi istanti fa, il profilo ufficiale Twitter di Electronic Arts ha pubblicato un nuovo post per commentare le voci sul destino videoludico della saga di Star Wars. La risposta non è stata troppo articolata, ma risulta positiva, EA continuerà a sviluppare giochi di Star Wars.

✅ We love Star Wars.

✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.

✅ We’re making more Star Wars games.

✅ BD-1 is still the cutest. — Electronic Arts (@EA) January 13, 2021

Il post è stato suddiviso in quattro affermazioni molto brevi ma efficaci. Il primo, conferma il continuo amore che ha la compagnia americana ha per la saga di Star Wars, ma ad interessare maggiormente sono state la seconda e la terza affermazione. Dopo aver chiarito che nel futuro di EA c’è ancora spazio per giochi di Star Wars, viene confermato quanto Electronic Arts non veda l’ora di continuare la partnership con Lucasfilm Games.

Il post si conclude con una quarta, simpatica, affermazione secondo la quale, per Electronic Arts il doride BD-1 sia il personaggio più carino dell’intera sconfinata galassia di Star Wars; i fan di Grogu saranno sicuramente in disaccordo. Cosa ne pensate dei recenti chiarimenti di Electronic Arts riguardo le trasposizioni videoludiche di Star Wars? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata qua sotto.