Star Wars: annunciato il nuovo gioco Ubisoft e Lucasfilm Games

Dopo che un paio di giorni fa fu annunciato il ritorno di Lucasfilm Games, e dopo l’inaspettato annuncio del nuovo gioco di Indiana Jones, non poteva assolutamente mancare all’appello un nuovo titolo ambientato nello sconfinato universo di Star Wars. Lucasfilm Games torna dopo poche ore a fare un ennessimo annuncio, questa volta con l’ausilio di una delle più grandi compagnia europee dell’industria: Ubisoft.

Come per Indiana Jones, al momento non ci sono troppi dettagli sul nuovo gioco di Star Wars, anche se le compagnie hanno fatto trasparire giusto qualche informazione in più. Questo titolo, infatti, sarà un open world, con lo sviluppo che verrà affidato ai ragazzi di Massive Entertainment, già autori dei due capitoli di The Division. Lo stato dei lavori è ancora agli inizi, quindi ci vorrà ancora diverso tempo prima di poter avere notizie più concrete sul gioco.

Per quel che ne sappiamo al momento, i ragazzi di Massive sono ancora in una fase di reclutamento per creare un team e poi dare definitivamente il via allo sviluppo. Siamo però a conoscenza di alcune figure chiave che lavoreranno al nuovo titolo di Star Wars. Julian Gerighty, direttore di The Division 2 e The Crew, sarà il direttore creativo del gioco e il titolo utilizzerà il motore Massive Snowdrop.

Oltre a ciò, Lucasfilm Games non ha voluto ancora rivelare nulla sui personaggi o in che lasso temporale dell’universo di Star Wars il gioco si posizionerà. L’unica cosa da fare al momento è attendere informazioni più succose, ma di una cosa ne possiamo già essere certi: Lucasfilm Games è rinata e ha in mente di tornare a fare e proporre grandi cose per tutti gli amanti dei videogiochi. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio a tema Star Wars?