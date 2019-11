EA è al lavoro su un nuovo gioco ambientato nell’universo di Star Wars

Durante la riunione con gli azionisti Blake Jorgensen di EA ha accennato a un nuovo progetto ambientato nell'universo di Star Wars in lavorazione.

EA ha rivelato le proprie aspettative di vendita per quanto riguarda Star Wars Jedi: Fallen Order, titolo sviluppato di Respawn Entertainment e previsto per il prossimo 8 novembre. Secondo l’azienda californiana Il titolo dovrebbe piazzare circa 6 milioni di copie vendute entro marzo 2020.

Dalla riunione con gli investitori, nella quale sono uscite diverse nuove informazioni sui titoli futuri di EA, la compagnia ha affermato che entrambi i Star Wars Battlefront hanno venduto insieme oltre 33 milioni di unità complessive. Ma non è stata l’unica notizia interessante svelata dal publisher: il capo dell’ufficio finanziario di EA, Blake Jorgensen, ha fatto intuire un nuovo progetto sempre dedicata all’universo di Star Wars.

Entrando più nel dettaglio Blake Jorgensen ha rivelato che all’interno di EA si sta lavorando a “qualcosa riguardo Star Wars” e che tale progetto potrebbe uscire nell’anno fiscale 2022 o prima, ma non sono stati rivelati ulteriori informazioni.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order è in procinto di uscire il prossimo 8 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, con un rilascio non più esclusivo sulla piattaforma Origin ma il titolo sarà disponibile anche su Steam fin dal day one. Siete curiosi di sapere su quale altro progetto targato Star Wars sia a lavoro EA? Diteci la vostra.