EA Play Live, annunciata la data dell’evento

Era sicuramente il momento giusto, no? Questa mattina in realtà abbiamo già avuto un piccolo assaggio di quello che sicuramente potremo vedere durante questo evento. Ovviamente il prossimo capitolo di una delle serie di sparatutto più amate di sempre si sta facendo attendere. Ma secondo gli ultimi tweet rilasciati anche dall’account ufficiale di Battlefield, quasi sicuramente avremo delle notizie molto presto. Sicuramente un teaser prima del prossimo evento che vedrà EA completamente protagonista.

L’EA Play Live di quest’anno ancora una volta si farà lontano e completamente distaccato dall’E3. Questa volta la data designata per l’evento è il 22 Luglio. Una data quasi insolita dato che non è neanche nella settimana che precede lo show più atteso dell’anno. Certo è vero che dallo scorso anno, le aziende hanno dovuto rivedere quasi sicuramente i loro piani di comunicazione e cercare di rispettare tempistiche e anche di cambiare il calendario di alcune uscite o degli annunci, in seguito a vari ritardi che possono essere scaturiti dalla pandemia.

Ovviamente ci aspettiamo uno show con i fiocchi e speriamo anche che possa essere diverso rispetto a quello che abbiamo lo scorso anno, che è sembrato molto sotto tono soprattutto per la gestione delle tempistiche. Ovviamente non vediamo l’ora di poter capire cosa ci regalerà il prossimo Battlefield, o magari anche qualche produzione degli studi interni di EA. Vi ricordiamo infatti che durante lo scorso anno fu presentato lo splendido It takes Two che si è rivelato essere davvero una perla.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

Inoltre si potrebbe anche pensare ad un gradito ritorno della serie di Dragon Age, i lavori sul titolo sono andati sicuramente avanti nel corso di quest’anno e speriamo che la serie possa tornare magari ai fasti di un tempo. Chi vivrà vedrà, sperando che EA si possa prendere i suoi spazi e che ci venga regalato uno show ricco di annunci per tutti!