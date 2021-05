Battlefield: è ufficiale! Ecco quando verrà annunciato il nuovo gioco

Sono state settimane di fuoco per gli appassionati della saga di Battlefield. Dopo anni di attesa e dopo un quinto capitolo che resta ancora parecchio giocato, i fan sono già proiettati su quello che sarà il prossimo titolo della saga, che promette da tempo di far fare un nuovo passo in avanti a tutto il franchise FPS. I recenti rumor facevano pensare ad un annuncio che sarebbe dovuto arrivare settimana scorsa, ma tutto è rimasto fin troppo silente.

A fare più chiarezza sulla situazione annuncio del prossimo Battlfield sono intervenuti i diretti interessati, dandoci finalmente una finestra più specifica in cui aspettarci di vedere in azione il nuovo capitolo dell’FPS di DICE e EA. Con un post pubblicato di recente sull’account ufficiale Twitter del gioco, ora sappiamo che la tanto attesa nuova iterazione del brand si presenterà al mondo intero durante il mese di giugno.

Non è stato specificata una data più precisa, ma almeno sappiamo che per scoprire come sarà il nuovo Battlefield ci toccherà aspettare molto poco. Certo, non poco quanto le voci di corridoio facevano pensare, ma almeno ora abbiamo un momento esatto dichiarato direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del franchise. Essendo a giugno, inoltre, è possibile che tale annuncio possa prendere vita all’interno di un evento EA nel periodo dell’E3 2021.

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

C’è ancora un ultimo piccolo dettaglio prima di salutarci, come hanno fatto notare alcuni utenti, sotto questo recente tweet è intervenuto anche il profilo ufficiale di Xbox per un simpatico scambio di battute. Che il tutto possa suggerirci che l’annuncio verrà fatto in un prossimo evento Xbox durante l’E3? O è in vista una collaborazione che porterà dei contenuti esclusivi sulle piattaforme Microsoft? Per scoprirlo servirà portare pazienza ancora qualche settimana.