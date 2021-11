eFootball 2022 sta per essere corretto! La patch ha finalmente una data

Il caso eFootball 2022 è andato a scemare col tempo, soprattutto a causa del rinvio da parte di Konami dell’aggiornamento correttivo atteso per il gioco. In molti hanno preso abbandonato il nuovo gioco calcistico free-to-play, ma adesso la compagnia giapponese è pronta a svelare quando la tanto attesa patch arriverà a risolvere molte delle magagne del day one.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, quando Konami ha dichiarato in via ufficialmemte che la patch che porterà eFootball 2022 alla versione 0.9.1 arriverà il prossimo 5 novembre, in pratica tra pochissimi giorni.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire da quella data sia su PC che su console, e come viene confermato da Konami andrà a correggere i glitch che sono stati contestati nei giorni di lancio del nuovo free-to-play.

Questo significa che, almeno per il momento, il team di sviluppo non andrà ad aggiungere ulteriori contenuti ad eFootball 2022, ma la priorità è quella di sistemare il gioco ed estirpare i grossi bug che lo affliggono.