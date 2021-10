eFootball 2022: ancora brutte notizie, l’update correttivo è stato rimandato

Il recente caso eFootball 2022 è ancora in corso, con il titolo free-to-play calcistico che presenta molti dei problemi sottolineati nei giorni del day one. Konami si è subito rimboccata le maniche annunciando l’arrivo di un update correttivo, ma qualche momento fa sono arrivate nuove brutte notizie per gli appassionati del brand sportivo.

Dopo alcuni giorni di pausa Konami si è rifatta sentire, annunciando che il nuovo update 0.9.1 è stato rimandato ai primi di novembre. Questo update è molto importante e parecchio atteso dai giocatori, dato che andrebbe a sistemare alcuni dei problemi che affliggono eFootball 2022.

Con l’annuncio pubblicato su Twitter, il team di sviluppo nipponico ci tiene anche a scusarsi nuovamente con gli appassionati, aggiungendo che il tempo extra che si stanno prendendo servirà a migliorare la situazione del free-to-play.

Al momento non conosciamo ancora la data precisa per l’arrivo del nuovo update, ma Konami ha assicurato che presto arriveranno nuove comunicazioni a riguardo.