eFootball PES 2020: svelata la copertina del gioco

Insieme al lancio della demo, sono stati svelati i calciatori che appariranno nella copertina della Standard Edition del nuovo eFootball PES 2020.

Quest’anno la guerra tra FIFA 20 ed eFootball PES 2020 sembra più accesa che mai. Dopo l’ufficialità della Juventus nel titolo Konami e quella del Liverpool in quello di Electronic Arts, è ancora una volta PES 2020 ad avere un’altra freccia da scagliare dal proprio arco.

Quest’oggi, oltre al lancio della demo che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM, sono stati svelati i calciatori che appariranno nella copertina della Standard Edition. Si tratta di Miralem Pjanić della Juventus (strappata di recente a FIFA), Serge Gnabry del Bayern Monaco e Scott McTominay del Manchester United.

E proprio queste 4 squadre fanno anche parte della rosa di quelle giocabili all’interno della demo appena rilasciata, insieme ad altre nove:

Juventus FC

Manchester United

Bayern Monaco

FC Barcellona

Arsenal FC

Palmeiras

Clube de Regatas do Flamengo

São Paulo FC

Sport Club Corinthians Paulista

CR Vasco da Gama

Club Atlético Boca Juniors

Club Atlético River Plate

Colo-Colo

Abbiamo inoltre notato, che sulla manica destra della divisa della Juventus compare il logo ufficiale della Serie A. Che questo possa far presagire la presenza della licenza completa del campionato italiano in eFootball PES 2020? Per ora Konami non ha né confermato e neanche smentito l’indiscrezione, ma sembra strano che si possa trattare di una semplice svista.

Novità assoluta della demo di quest’anno è anche la modalità Modifica, inclusa nella demo per PS4 e PC, la quale permetterà alla community di personalizzare giocatori, squadre e tenute di gioco. Nella demo saranno presenti 6 campionati da modificare, con tutti i dati di gioco creati che potranno essere trasferiti e conservati nella versione finale del prodotto, una volta disponibile. Oltre alla modalità Modifica, i giocatori avranno accesso limitato alle modalità Online e Offline.

“Grazie alle fantastiche nuove collaborazioni strette con le squadre per eFootball PES 2020, non potevamo limitarci a scegliere un solo Ambassador che apparisse sulla copertina del gioco quest’anno,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “A partire da Messi, che non è nuovo ad essere sulla cover del gioco, fino a Gnabry, Pjanić e McTominay, che hanno tutti un enorme seguito a livello mondiale, crediamo che eFootball PES 2020 sarà qualcosa di eccezionale per tutti, non importa quale sia la vostra squadra preferita.”

Ricordiamo che l’uscita di eFootball PES 2020 è fissata per il 10 settembre su per PlayStation 4, Xbox One, e PC STEAM.