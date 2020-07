eFootball PES 2021: annunciata la data di uscita dell’update stand alone

Settimana importante quella attuale per gli appassionati del titolo calcistico di Konami. Dopo che ieri la compagnia giapponese ha voluto chiarire il futuro che attende la serie di PES sulla prossima generazione di console, oggi si è tornati a parlare di eFootball PES 2021; quello che a tutti gli effetti sarà “solo” un aggiornamento stagionale che verrà implementato all’interno del titolo della passata stagione.

Con un nuovo trailer pubblicato su YouTube, Konami non solo ha confermato che eFootball PES 2021 sarà un grande aggiornamento di PES 2020, ma ha anche approfittato dell’occasione per annunciare la data di lancio di questo nuovo update e fornire ulteriori dettagli a riguardo. Partiamo dalla data, la nuova stagione calcistica targata Konami partirà il prossimo 15 settembre, giorno in cui l’aggiornamento verrà rilasciato sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

Aggiornamento del 16/7/2020 delle 18:16

Sebbene il titolo si presenti a tutti gli effetti come un update stagionale, eFootball PES 2021 sarà acquistabile separatamente come un titolo stand alone. Gli appassionati infatti potranno accedere sugli store digitali di console e PC e trovare il pacchetto acquistabile come se fosse un gioco del tutto nuovo che sarà venduto al prezzo di 29,99 € basandoci sul PlayStation Store.

Tra i contenuti che si potranno trovare all’interno di questo aggiornamento stagionale ci saranno in primis ovviamente tutte le novità riguardanti le squadre e i giocatori che prenderanno parte alla stagione calcistica 2020/2021. Ci sarà anche la modalità esclusiva EURO 2020, che porterà i giocatori a vivere le emozioni di un europeo che, nella stagione reale potrà prendere il via solamente durante la prossima estate.

Ampio spazio anche alla modalità myClub e ad alcuni dei momenti storici che hanno contribuito a creare dei veri e propri miti di questo sport. Vi ricordiamo che eFootball PES 2021 cverrà rilasciato come un update stagionale per eFootball PES 2020 a partire dal prossimo 15 settembre, e uscirà sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate della mossa attuata da Konami con la prossima stagione di PES? Acquisterete questo aggiornamento o aspetterete il prossimo capitolo per console next gen?