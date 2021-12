Elden Ring deve ancora uscire ed è già tra i giochi più premiati

Terminati i The Game Awards 2021 siamo rimasti con una manciata di grandi nuovi annunci e premiazioni di altissimi livello. Tra le trenta categoria presenti durante la cerimonia presentata dal noto Geoff Keighley, è stato premiato anche il gioco più atteso. A vincere è stato Elden Ring, il nuovo titolo di From Software che in questi ultimi mesi sta attirando su di sé molta curiosità da parte degli appassionati e dai giocatori.

Sebbene Elden Ring non sia ancora uscito, il titolo sta già ricevendo una serie di premi ai vari eventi di settore che prendono vita nel corso di un anno. Oltre a vincere il premio come gioco più atteso ai recenti TGA 2021, la nuova opera targata From Software ha già portato a casa diverse premiazioni che fanno salire ad otto i premi che il tanto atteso titolo già conta sulle proprie spalle.

È il secondo anno consecutivo che Elden Ring vince il premio come gioco più atteso ai The Game Awards, ma nel corso degli ultimi 12 mesi il gioco From Software ha vinto anche come: gioco più atteso ai Golden Joystick 2021 e come gioco più atteso, miglior gioco, miglior action/adventure, miglior gioco di ruolo e miglior gioco per PlayStation della GamesCom 2021.

With the addition of another Most Anticipated Game trophy at the #TheGameAwards, Elden Ring has now amassed a total of 8 awards prior to release! pic.twitter.com/wLXIRE7gjw — Mordecai (@EldenRingUpdate) December 11, 2021

Sembra alquanto palese, quindi, che Elden Ring sia uno dei giochi più attesi dell’anno prossimo dagli appassionati, e ormai manca davvero poco al day one del prossimo grande titolo From Software. Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il prossimo 25 febbraio 2022 per: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.