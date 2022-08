Come avrà fatto FromSoftware a rendere i suoi giochi così popolari resterà probabilmente un mistero. Quello che conta, a oggi, sono i numeri. E quelli di Elden Ring sono sicuramente i più importanti di tutti. Come riportato da Bandai Namco, infatti, il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki, creato in collaborazione con George R.R. Martin (lo scrittore dei libri da cui è tratta la serie TV Game of Thrones) ha venduto ben 16 milioni di copie.

I numeri di Elden Ring si avvicinano, anche se di poco, a quelli di altri grandi giochi che hanno debuttato nel corso degli ultimi anni, come per esempio God of War, che ha superato il numero impressionante di 20 milioni di copie vendute. Paragoni a parte, quello dell’ultimo gioco di casa FromSoftware è un successo, che ha superato anche quello di Sekiro: Shadows Die Twice, che si è fermato a 5 milioni di copie vendute.

C’è solamente un franchise che ha fatto meglio di Elden Ring. Quel franchise è Dark Souls, ma il confronto in questo caso è impari: la serie di Dark Souls può contare su tre capitoli, usciti su tutte le piattaforme (incluso anche il primo episodio su Nintendo Switch), anche più volte con le varie rimasterizzazioni. Impossibile, dunque, per un singolo titolo poter trionfare sotto questo aspetto. Discorso invece diverso se l’Interregno sarà protagonista di una vera e propria serie, ma al momento non ci sono indicazioni in merito: quella dei Senzaluce è destinata, almeno per ora, a rimanere un’avventura one shot.

Il prossimo progetto di FromSoftware non è ancora stato annunciato. Alcuni rumor e leak vorrebbero però il team di sviluppo giapponese impegnato su un nuovo Armored Core. Al momento non ci sono ancora conferme in merito, dunque vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.