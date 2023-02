A distanza di poco più di un anno dall’uscita del gioco, Bandai Namco Entertainment e FromSoftware hanno annunciato la prima espansione di Elden Ring. L’annuncio è arrivato nel corso della mattinata odierna, tramite Twitter, dove il team di sviluppo e il publisher hanno svelato il nome del primo, vero corposo DLC dell’ultimo gioco di Hidetaka Miyazaki.

La prima espansione di Elden Ring si chiama Shadow of the Erdtree ed è ancora in sviluppo. Al momento non sono ancora stati svelati i dettagli di gioco, visto che l’annuncio si limita semplicemente a ufficializzare la lavorazione di questo primo, grande contenuto per l’open world di casa FromSoftware.

“Alzati, Senza Luce e vieni con noi in un nuovo viaggio. Un’espansione di Elden Ring è attualmente in sviluppo. Speriamo che siate curiosi di scoprire quali saranno le prossime avventure nel mondo di gioco”, si legge nel cinguettio pubblicato pochi minuti fa. Restano ovviamente segreti diversi dettagli, ma è molto probabile che maggiori informazioni saranno divulgate durante la prossima Summer Game Fest, che si terrà a Los Angeles durante i mesi estivi. Non ci sarà molto da attendere dunque, ma come sempre in questi casi vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali in merito.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Dubbi anche sulle piattaforme. Se è vero che Elden Ring (che potete recuperare su Amazon) ha debuttato su console old gen e current gen, è anche vero però che l’espansione potrebbe essere in sviluppo solamente per le piattaforme di ultima generazione, come per esempio PS5 e Xbox Series S|X, oltre che ovviamente PC. Come abbiamo dichiarato poco sopra, sarà dunque necessario attendere ulteriori informazioni e dettagli in merito. La speranza è che FromSoftware possa svelare quanto prima diversi aspetti di questa prima espansione, ufficializzata dopo tantissimi mesi di rumor. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

