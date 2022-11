Nella giornata di ieri, Elon Musk ha deciso di mostrare una foto del suo comodino presente vicino al letto. Nell’immagine, diffusa su Twitter (social recentemente comprato proprio da Musk), a balzare agli occhi dei follower dell’uomo e non solo è stato un enorme revolver, posizionato vicino a una serie di lattine di Diet Coke. In tanti si sono preoccupati, ma in realtà la pistola non funziona e si tratta solamente di un omaggio a Deus Ex e in particolare a Human Revolution.

L’oggetto presente sul comodino è infatti il Diamond Back .357. Si tratta di una replica piuttosto fedele, un prop (se ne possono trovare a centinaia su Etsy o eBay, per esempio) realizzato probabilmente da qualche azienda o libero professionista che si occupa di creare oggetti per i cosplay.

La pistola è priva di grilletto ed è tenuta insieme da alcune viti create da Philips. Si tratta, dunque, di una vera e propria replica, probabilmente acquistata per omaggiare Deus Ex: Human Revolution. E non è neanche una novità, visto che Elon Musk ha sempre ammesso di amare i videogiochi, tanto da aver cominciato la sua carriera proprio in questa industria, quando era ancora agli albori. Insomma, non c’è da preoccuparsi: l’oggetto è completamente innocuo.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Elon Musk è sempre stato un uomo con delle teorie molto bizzarre e non riconosciute dalla comunità scientifica e l’idea che abbia deciso di omaggiare proprio Deus Ex risiede anche in alcune sue dichiarazioni e in alcuni suoi comportamenti. Il miliardario di origine sudafricana è affascinato da teorie come quella che vorrebbe vedere il mondo essere una simulazione, un enorme videogioco di una civiltà aliena. Non è dunque un caso che che tra i tanti titoli ambientati in realtà distopiche e utopiche Deus Ex: Human Revolution sia probabilmente uno dei suoi preferiti in assoluto.