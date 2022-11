In questi anni il gruppo Embracer si è fatto un nome molto importante nel settore videoludico. Parliamo di una holding europea che ultimamente si è messa in risalto grazie alle numerosissime acquisizioni. Tra gli studi acquistati di recente spiccano grandi nomi dell’industria videoludica come Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, con proprio quest’ultimo team che aveva cambiato nome poco tempo fa diventando noto come Onoma.

Ora, stando all’ultimo scoop di Jason Schreier emergono informazioni non proprio incoraggianti riguardo all’ex studio Square Enix Montreal. Stando a quanto ci dice il noto insider, Embracer Group ha chiuso lo studio, il quale aveva cambiato nome solamente tre settimane fa. Un susseguirsi di azioni non proprio molto chiare da parte della holding, ma stando a quanto ha dichiarato Schreier ci sono altri dettagli su quanto è avvenuto.

Leggendo il recente report di Bloomberg sulla questione possiamo scoprire che parte dello staff che stava lavorando in Onana (ex-Square Enix Montreal) è ora passato in Eidos Montreal. Tutto questo terremoto, però, ha scombussolato parecchi piani all’interno di questi team, con Eidos che si è trovata a dover cancellare un progetto non ancora annunciato su cui stava lavorando.

NEWS: Embracer has shut down Onoma, formerly Square Enix Montreal, which announced its new name just 3 weeks ago. Also:

– Some Onoma staff will move to Eidos Montreal

– Eidos canceled an unannounced game

– Eidos working with Xbox on games like Fable

Scoop: https://t.co/4WaL3rV4a1 — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Per quanto riguardo Eidos Montreal, Schreier conferma che lo studio è rimasto intatto e sta continuando a lavorare su più progetti. Uno di questi starebbe venendo realizzato insieme a Xbox e si tratterà di una serie di produzioni legate al franchise di Fable. Insomma, sembra che per vedere qualcosa di concreto dalle tante acquisizioni di Embracer Group dovrà passare ancora del tempo, ma non ci potevamo aspettare che uno dei team di punta recentemente acquistati potesse venire chiuso nell’arco di pochi mesi.

Oltre a ciò il report cita altri progetti su cui Eidos starebbe lavorando, come una nuova IP e un nuovo capitolo di Deus Ex attualmente nelle primissime fasi di sviluppo.