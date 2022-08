Nel corso delle prime ore della giornata odierna, Embracer Group ha annunciato ben sei acquisizioni nel mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento. I vari annunci sono stati diffusi sul suo sito web ufficiale, a margine della classica presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre finanziario.

La prima acquisizione messa a segno (e forse la più importante, anche per quanto riguarda i videogiochi) è sicuramente quella di Middle-earth Enterprises, divisione di The Saul Zaentz Company, che include tutti i diritti sulle opere dei franchise de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, le due opere scritte da J.R.R. Tolkien. Come riportato sul sito web di Embracer Group, l’acquisizione della società comporterà la cessazione dei diritti di tutti i prodotti collegati ai due franchise, inclusi ovviamente quelli dei videogiochi, oltre che dei film, dei giochi da tavolo, dei parchi a tema e del merchadising.

Embracer Group ha però messo a segno altre cinque acquisizioni, tra cui Tripwire Interactive (autori di Killing Floor e Maneater), Limited Run Games (società che si occupa di portare in edizione fisica determinati videogiochi), Tuxedo Labs e un altro studio, ancora non annunciato, che si occupa di creare videogiochi per PC e console. L’ultima acquisizione riguarda invece Singtrix, un produttore di sistemi per i karaoke e per il gaming. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito web ufficiale della società, visibile a questo indirizzo.

Embracer just acquired • Middle-Earth Enterprises (Lord of the Rings and The Hobbit IP!!!)

• Tripwire Interactive (Killing Floor / Maneater)

• Limited Run Games

• Tuxedo Labs

• Singtrix

• Another undisclosed studio that creates PC / Console games What in the…. pic.twitter.com/kTGJSizr2Q — Benji-Sales (@BenjiSales) August 18, 2022

Già nel corso delle ultime settimane la società svedese si era guadagnata gli onori delle cronache videoludiche grazie all’acquisizione di tutte le IP e tutti i team di sviluppo occidentali di Square Enix, tra cui Crystal Dynamics (autori di Tomb Raider) ed Eidos Montreal (autori di Deus Ex). Con questi ultimi acquisti, la holding del Nord Europa si pone sicuramente in una situazione di vantaggio rispetto ad altri competitor, almeno per quanto riguarda il mercato dei titoli doppia A.