Quando un nuovo client o una nuova piattaforma debutta sul mercato, in tanti si chiedono se ci sarà mai il crossplay per poter giocare con altri amici. Ora, Epic Games ha deciso di fare un passo in avanti e rendere possibile le partite multiplayer tra le versioni dei giochi presenti sul suo Store e quelle Steam.

In realtà il crossplay c’è già da diverso tempo, ma è riservato a pochi titoli. Tra questi troviamo ovviamente Fortnite, ma anche Fall Guys. Ora, Epic Games ha deciso di rendere gratuiti i tool per gli sviluppatori, permettendo così a chiunque di entrare in possesso dei pacchetti richiesti. Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente che da oggi tutti potranno abilitare le partite multiplayer tra le varie versioni dei titoli, proprio grazie alla disponibilità di questi nuovi strumenti.

“Oggi abbiamo lanciato un nuovo tool per il crossplay, destinati agli sviluppatori. Questo servizio è il primo di una serie di servizi plug-and-play che daranno accesso agli sviluppatori a tutto quello di cui hanno bisogno per connettere i loro giochi e le loro community, senza più dipendere da una singola piattaforma e un singolo negozio”, le parole contenute nel comunicato stampa di Epic Games. Per pubblicizzare questa iniziativa, è stato pubblicato anche un breve filmato animato, che potete osservare poco più in basso e che classifica (ironicamente) Steam come un generico “negozio di giochi PC”.

Grazie all’Epic Online Services, il crossplay ora funziona perfettamente tra Steam ed Epic Games. Questo consentirà anche di trovare gli utenti del client Valve, connettersi e giocare. Non ci sarà però solo Steam: Epic Games è al lavoro per estendere questa funzionalità ad altri client, così anche per renderlo compatibile con macOS e Linux. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.