L’universo di Fortnite è ormai in continua espansione. Epic Games è riuscita a trovare la chiave di volta per entrare nel cuore degli appassionati dandogli costantemente qualcosa di nuovo da giocare e scoprire all’interno del titolo. Tra crossover con alcuni dei personaggi più iconici della cultura pop moderna ed eventi esclusivi, all’interno dell’isola del battle royale è praticamente impossibile annoiarsi.

Sappiamo che in casa Epic Games c’è sempre qualcosa di nuovo per Fortnite che bolle in pentola, e grazie ai soliti attivissimi dataminer riusciamo quasi sempre a scoprire in anticipo alcune di queste novità. L’ultima scoperta sembra suggerirci l’implementazione di una feature molto interessante e che, potenzialmente, potrebbe rivoluzionare completamente l’esperienza proposta dal noto battle royale.

Parliamo della prospettiva in prima persona, la quale permetterebbe di godere di partite in pieno stile FPS. Il tutto è stato scoperto dal noto dataminer conosciuto su Twitter come ‘Hypex’, il quale ha postato in queste ore un’immagine che sta facendo il giro del web. A quanto pare Epic starebbe lavorando all’implementazione di una modalità in prima persona per Fortnite, ma è difficile dire con certezza quando il tutto verrà implementato all’interno del gioco.

FIRST PERSON CAMERA IN FORTNITE This update Epic began working on some stuff about first person camera mode but there's no other info about it at the moment as it looks like it's still in early development. Would work REALLY well for the Zero Build Modes pic.twitter.com/PIRRmdLyp0 — HYPEX (@HYPEX) June 7, 2022

Al momento non ci sono altre informazioni, e come al solito, quando si parla di informazioni emerse tramite i dataminer non è detto che vengano aggiunte a Fortnite in tempi brevi. Quel che è certo, però, è quanto Epic Games sta cercando di sperimentare con il proprio gioco di punta come non mai, basti pensare alla recente implementazione della modalità senza costruzioni.