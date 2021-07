Epic Games: giochi gratis del 15 luglio, link download

Questa settimana è già stata ricca di giochi gratis da riscattare su PC. Negli scorsi giorni ci ha pensato GOG ha proporre agli utenti PC la bellezza di quattro titoli da aggiungere a costo zero all’interno delle proprie ludoteche digitali. Con oggi arriva il turno del solito generosissimo Epic Games Store, che per la seconda settimana di fila ha deciso di proporre agli appassionati non uno, ma ben due giochi gratis di tutto rispetto.

Il primo titolo gratuito di questa settimana è Obduction, una particolare avventura realizzata dai creatori della saga di Myst, dei veri e propri maestri del genere. In questo titolo vi ritroverete improvvisamente su un pianeta alieno pieno di misteri, dove troverete alcuni edifici che ricordano l’architettura umana. Questo e altri strani misteri dovranno trovare un senso mentre esplorerete il pianeta e risolvendo i vari enigmi. Potete riscattare Obduction a questo indirizzo.

Il secondo ed ultimo gioco gratuito proposto dall’Epic Games Store questa settimana è Offworld Trading Company, un gestionale con elementi strategici che vi porterà nello spazio. Nello specifico calcherete le terre marziane dopo che il pianeta rosso è stato colonizzato e molti colossi delle multinazionali combattono per dominare questo nuovo mercato. Se vi piace il genere potete riscattare Offworld Trading Company a questo indirizzo.

Ora che anche i giochi gratis dell’Epic Games Store di questa settimana sono stati resi disponibili, le vostre librerie digitali potranno accogliere altri nuovi titoli. Come al solito il sito Epic ci ha già svelato quali saranno i regali che ci verranno proposti tra esattamente sette giorni. Nello specifico avremo l’opportunità di ottenere gratuitamente i seguenti giochi: Defense Grid: The Awakening e Verdun.