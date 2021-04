Giochi gratis e free-to-play | I migliori della settimana

In un epoca videoludica in cui abbiamo assistito da poco ad un aumento di prezzi su alcuni titoli tripla A, in molti spesso si dimenticano come mai come oggi sia possibile giocare a tantissime esperienze senza spendere un centesimo. Sempre più spesso, infatti, grandi compagnie e store digitali hanno regalato ai propri utenti una serie di giochi gratis di vario genere e spessore. L’Epic Games Store o l’iniziativa Play at Home di Sony sono solamente due esempi che hanno dato ai giocatori di tutto il mondo svariati titoli gratuiti con cui giocare ogni settimana.

A questo si vanno ad aggiungere anche tutta la sfilza di titoli free-to-play, che da sempre allietano le giornate degli appassionati con una varietà di esperienze davvero incredibile. Andando ad unire queste due tipologie di giochi gratuiti, possiamo tranquillamente affermare che ogni settimana gli appassionati del mondo videoludico hanno l’occasione di aggiungere una manciata di nuovi titoli alle proprie librerie digitali e costruirsi una collezione di giochi di tutto rispetto letteralmente a costo zero.

In questo articolo, che terremo aggiornato in modo costante, vi segnaleremo tutte le novità che potrete riscattare gratuitamente dai vari store online di PC e console, le iniziative proposte dalle grandi compagnie e ovviamente vi terremo aggiornati anche su tutto il mondo dei free-to-play, che man mano si va ad espandere anno dopo anno con nuove ed interessanti esperienze.

Giochi gratis riscattabili

Giochi gratis Epic Games Store

Questa settimana Epic Games ci propone un contenuto decisamente diverso dal solito. Al posto di regalare uno o più giochi, lo store digitale di Epic preferisce offrirci completamente gratuitamente un pacchetto ricco di contenuti per un free-to-play. Parliamo di Idle Champions of the Forgotten Realms, e grazie all’offerta settimanale gli utenti saranno in grado di ottenere a costo zero un add-on dal valore di 100 dollari! Potete riscattare questo pacchetto per Idle Champions of the Forgotten Realms a questo indirizzo.

Giochi gratis PlayStation Plus

Siete ancora in tempo per riscattare la tripletta di giochi proposta nel mese di aprile dal servizio PlayStation Plus. L’abbonamento Sony spinge ancora sull’acceleratore proponendo tre grandi titoli tra i quali troviamo il recentissimo Oddworld Soulstorm, uscito direttamente al lancio sul Plus. Oltre alla nuova epopea di Abe c’è anche spazio per due produzioni molto apprezzate come l’esclusiva Sony Days Gone e Zombie Army 4; entrambi titoli a tema zombie/infetti che sapranno regalarvi due tipi di esperienze ricche di grandi momenti di divertimento in singolo e in co-op. Potete riscattare i giochi proposti dal PS Plus direttamente dalle vostre console PS4 o PS5 attraverso la sezione dedicata al servizio in abbonamento.

Days Gone: Deacon

Giochi gratis Xbox Live Gold

Stesso discorso vale per i titoli proposti dal servizio Xbox Live Gold, alcuni dei quali sono ancora riscattabili tranquillamente per tutti gli abbonati. Tra questi giochi troviamo Vikings Wolves of Midgard, un diablo-like in salsa epica vichinga, Truck Racing Championship il gioco ufficiale del FIA European Truck Racing Championship e infine Hard Corps Uprising, un frenetico sparatutto in due dimensioni sviluppato dal talentuoso team Arc System Works. Potete riscattare i giochi proposti dall’Xbox Live Gold direttamente dalle vostre console Xbox One o Xbox Series X|S attraverso la sezione dedicata al servizio in abbonamento.

Giochi gratis Steam

Anche Steam, la tanto amata e popolata piattaforma Valve ha un gioco da regalarci questa settimana. Parliamo di Rusty Lake Hotel, un curioso puzzle game che vi porterà a vivere una particolare esperienza all’interno di un hotel del 1893. Potete riscattare gratuitamente Rusty Lake Hotel direttamente da Steam a questo indirizzo.

Giochi gratis mobile

In questo periodo c’è anche spazio per un gioco gratis per i dispositivi mobile Android. Parliamo di RFS Real Flight Simulator. Scaricabile gratuitamente tramite il Play Store di Google, questo simulatore di volo ricalca il successo dell’apprezzatissimo Microsoft Flight Simulator, confermando il grande ritorno sul mercato di un genere scomparso dai radar come quello dei simulatori di volo. A questo titolo si va ad aggiungere anche Godzilla Destruction, un titolo mobile che vi metterà nei panni del Kaiju più famoso e distruttivo di sempre. Potete riscattare entrambi i giochi mobile di questa settimana sulle rispettive pagine dedicate degli store Play Google e iOS.

Giochi free-to-play

Alle proposte gratuite dei vari store digitali e delle compagnie, si vanno ad aggiungere anche tutta una serie titoli free-to-play adatti a tutti i gusti. Tra grandi classici come League of Legends o Rocket League, è possibile trovare anche diverse nuove esperienze che hanno già saputo colpire nel segno creandosi una folta community di appassionati. Tra le new entry più interessanti (e giocate) possiamo trovare per esempio Genshin Impact e Valorant. Ma la lista dei free-to-play è sconfinata, vediamo insieme quali sono i più popolari al momento.