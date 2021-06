Epic Games: giochi gratis PC del 17 giugno, link download

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Finito il periodo E3, ecco che Epic Games ci riporta con i piedi per terra ricordandoci che oggi è giovedì, il giorno dei giochi gratis offerti dalla nota azienda americana. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa la società statunitense ha deciso di regalare una delle opere più apprezzate della scorsa generazione e ancora oggi giocatissimo da migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente dell’eccezionale Control di Remedy.

Questa settimana Epic Games ha deciso di regalare altri due incredibili titoli, riscattabili fino a giovedì prossimo, andiamo a vederli nel dettaglio. Il primo è Hell is Other Demons, un platform d’azione sparatutto con elementi roguelite. Saremo chiamati ad esplorare un vasto mondo realizzato interamente a mano pieno di demoni di ogni tipo, combattimenti contro boss da far girare la testa e una prorompente colonna sonora synthwave.

Il secondo invece è Overcooked! 2, gioco di simulazione di cucina cooperativa sviluppato da Team17 insieme a Ghost Town Games. Apprezzato da pubblico e critica ed estremamente divertente in compagnia, risulta essere un regalo coi fiocchi che siamo certi vi farà passare ore ed ore di sano divertimento in compagnia dei vostri amici. Potete scaricare questo e Hell is Other Demons seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Fate in fretta perché saranno disponibili gratuitamente fino a giovedì prossimo.

Epic Games, infatti, giovedì 24 offrirà a tutti i suoi iscritti Horizon Chase Turbo un adrenalinico racing game ispirato ai vecchi titoli di guida di fine anni 80 e inizio anni 90 e poi l’eccezionale Sonic Mania, probabilmente uno dei giochi più apprezzati con protagonista il porcospino blu più veloce del mondo