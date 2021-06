Giochi gratis PC: Epic Games Store regala il fantastico Control, link download

L’ora X è finalmente giunta anche questa settimana. Il momento tanto atteso dai sempre più numerosi utenti che dispongono di un account Epic Games Store, e che potranno mettere le mani anche questo giovedì su uno dei tantissimi giochi gratis proposti dalla compagnia americana. Con l’avvento dei saldi nello store Epic, sono stati regalati nelle scorse settimane giochi di grande impatto come NBA 2K21 e lo strategico Fostpunk, e oggi a che titolo toccherà finire nelle nostre ludoteche digitali?

Anche per questa settimana, Epic Games non bada a convenevoli e ci regala Control, uno dei videogiochi più affascinanti e visionari degli ultimi anni. La più recente fatica di Remedy è un agglomerato di eventi che riuscirà a sconvolgervi positivamente per tutta la durata dell’esperienza. Il viaggio all’interno del Federal Bureau of Control, nei panni di Jesse Fadem, vi porterà alla scoperta di luoghi impensabili, ricchi di segreti e nemici di ogni tipo.

Lato gameplay Control si configura come una produzione Remedy in tutto e per tutto. L’azione e le sparatore frenetiche, sono sempre perfettamente equilibrate alle abilità che la protagonista di questo viaggio dovrà imparare ad utilizzare per proseguire. Immancabile anche una narrazione prepotente, capace di tenere sempre alta la tensione e una lore che metterà in luce tutti i più oscuri segrete che il Bureau avrà da nascondervi.

Versioni aggiornate alla next-gen: nelle ultime settimane Control ha fatto molto discutere.

Anche per questa settimana l’Epic Games Store ci ha gentilmente regalato un titolo parecchio interessante, continuano ad offrire giochi gratis di grandissimo livello. Per la prossima offerta gratuita ci sarà da aspettare i soliti 7 giorni, quando l’Epic Games Store regalerà ben due giochi già noti, ovvero: Hell is Other Demons e Overcooked 2. Nel frattempo, potete riscattare la vostra copia gratuita di Control a questo indirizzo.