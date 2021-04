Epic Games: giochi gratis PC del 22 aprile, link download

Eccoci di nuovo qua con l’appuntamento settimanale dedicato ai giochi gratis offerti da Epic Games per tutti gli utenti PC. Lo store, che oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci un occhio per scoprire le recenti novità. Settimana scorsa il negozio ha voluto ringraziare tutti i suoi appassionati regalando ben tre opere, parliamo di Deponia The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth e The First Tree.

Il primo, un punta e clicca estremamente apprezzato per il suo essere “bizzarro” ed estremamente divertente. Il secondo, sempre dello stesso genere, basato sull’omonimo romanzo dello scrittore britannico Ken Follet. Ed infine, The First Tree, incentrato su due storie parallele: quella di una volpe in cerca dei suoi cuccioli perduti e quella di un figlio che recupera un legame con il proprio padre lontano in Alaska. Ci auguriamo che abbiate avuto l’occasione di poterli scaricare e successivamente giocarli perché si trattano a tutti gli effetti di tre piccole perle.

Certamente la notizia che ha fatto certo scalpore sono i giochi gratis disponibili da oggi, uno di questi davvero incredibile. Il primo è Hand of Fate 2, un incredibile dungeon crawler ambientato in un mondo di fantasy. Se siete appassionati dei giochi da tavolo e di creazioni di magiche avventure vi invitiamo a scaricarlo al più presto, visto che risulta essere un vero e proprio capolavoro del genere. Il secondo invece da scaricare è Alien Isolation, titolo uscito nel 2014 e che ancora oggi è ritenuto uno dei survival horror più belli della scorsa generazione grazie all’atmosfera, che sembra uscire direttamente dalla saga cinematografica, e ad una gestione dell’IA dello Xenomorfo a dir poco clamorosa. I due giochi gratis possono essere scaricati seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata.

Hand of Fate 2 e Alien Isolation saranno disponibili fino a giovedì 29 aprile. Epic Games Store la prossima settimana regalerà invece Idle Champions of the Forgotten Realms un curioso videogioco strategico di Dungeons & Dragons.