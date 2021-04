Giochi gratis PC: Epic Games regala 3 avventure imperdibili

Come ogni giovedì è tempo di festeggiare perché è possibile riscattare i giochi gratis offerti dallo store di Epic Games. A differenza delle scorse settimane infatti, il noto negozio dell’azienda americana è pronta a regalarci ben tre giochi. Prima di citarli vogliamo ricordare che fino a pochi minuti fa era possibile riscattare 3 out of 10: Season Two, titolo decisamente folle e controverso sviluppato dai ragazzi di Terrible Posture Game, dove l’obiettivo è quello di creare un vero e proprio videogame che ottenga una valutazione migliore di 3 su 10.

Ci auguriamo vivamente che abbiate fatto in tempo a scaricarlo perché si tratta a tutti gli effetti di un’opera davvero stramba ed interessante. I giochi gratis invece offerti da Epic Games che potrete riscattare fino al prossimo 22 aprile sono Deponia The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth e The First Tree. Il primo è un punta e clicca sviluppato e pubblicato da Daedalic Entertainment. Assumeremo il ruolo di di Rufus, un abitante del pianeta spazzatura Deponia, mentre tenta di cercare una nuova vita nella città galleggiante conosciuta come Elysium. Opera certamente datata ma acclamato da pubblico e critica con recensioni perlopiù positive. Se ciò non bastasse si tratta della Complete Journey, vale a dire quella comprendente tutti e tre gli episodi

Ken Follet’s The Pillars of the Earth anch’esso è una avventura grafica basata sull’omonimo romanzo dello scrittore britannico Ken Follet. Il terzo e ultimo The First Tree si tratta di un gioco di esplorazione in terza persona incentrato su due storie parallele: quella di una volpe in cerca dei suoi cuccioli perduti e quella di un figlio che recupera un legame con il proprio padre lontano in Alaska. I tre titoli sono scaricabili tutti seguendo questo indirizzo che vi porterà alla pagina dedicata.

Come al solito avrete una settimana di tempo per scaricarli, giovedì prossimo Epic Games offrirà due giochi, uno di questi assolutamente imperdibile. Parliamo di Hand of Fate 2 e L’incredibile Alien Isolation. Come di conquesto vi invitamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità su eventuali titoli gratuiti.