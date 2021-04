Epic Games: gioco gratis PC del 8 aprile, link download

Dopo le festività pasquali siamo pronti a tornare ad un normale giovedì pomeriggio, il momento preferito per tutti i videogiocatori appassionati del mondo PC. Da buona tradizione, l’Epic Games Store è pronto a regalarci un nuovo gioco da aggiungere alla nostra collezione. Dopo aver esplorato l’affascinante mondo fantascientifico ad 8-bit con Tales of the Neon Sea, questa settimana tocca cambiare completamente genere e tipo di esperienza con un nuovo gioco da riscattare a costo zero.

Il gioco regalato da Epic questa settimana è 3 out of 10 Season Two, ovvero la seconda stagione dell’avventura 3 out of 10. Già in passato proprio grazie all’Epic Games Store abbiamo avuto l’occasione di riscattare gratuitamente il primo episodio di questa saga, mentre ora tocca al suo sequel che promette di proseguire la storia e le avventure di un nutrito gruppo di strambi personaggi alle prese con tutta una serie di diverse situazioni tra le più disparate.

Proprio grazie alla varietà di situazioni in cui verremo coinvolti, 3 out of 10 Season Two è in grado di regalarci grandi momenti di varietà. Tra fasi più dialogiche, esplorazione delle varie ambientazioni, livelli in pieno stile platform in due dimensioni e veri e propri mini-giochi interni al titolo, questa seconda stagione di 3 out of 10 saprà regalarvi dei momenti di inaspettato divertimento adatto a tutti i palati videoludici.

Con 3 out of 10 Season Two si apre e si conclude la scelta di giochi gratuiti proposti dal sempre molto generoso Epic Games Store anche per questa settimana. L’appuntamento, ora, è atteso tra esattamente sette giorni, quando lo store digitale Epic regalerà a tutti i propri utenti tre nuovi giochi, ovvero: Deponia The Comlpete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth e The Firts Tree.Nel frattempo potete riscattare gratuitamente la seconda stagione di 3 out of 10 a questo indirizzo.