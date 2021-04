Epic Games: gioco gratis PC del 1 aprile, link download

Oggi è una giornata certamente particolare, ma è pur sempre giovedì il che significa che il noto store di Epic Games è pronto a regalare l’ennesimo gioco gratis per tutti gli abbonati. Fino a pochi minuti fa era possibile scaricare Creature in the Well, avventura grafica ed enigmi con azione a scorrimento laterale, il tutto all’interno di una storia dall’atmosfera cupa.

Come vi avevamo già annunciato settimana scorsa, il titolo gratuito di questa settimana è Tales of the Neon Sea, avventura in pixel art in stile retrò ambientato in un futuro Cyberpunk, in cui incontreremo diversi oggetti e personaggi secondari con cui interagire oltre a curiosi Easter Egg. Se volete scaricare questa curiosa opera vi basterà seguire questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata.

Come di consueto, la prossima settimana Epic games regalerà 3 out of 10: Season Two, titolo decisamente folle e controverso sviluppato dai ragazzi di Terrible Posture Games, nel quale dovremmo creare un vero e proprio videogame che ottenga una valutazione migliore di 3 su 10. Inutile dire che se siete appassionati delle avventure grafiche questa è l’opera che fa per voi. Siamo certi che questo sarà in grado di strapparvi più di una risata grazie ad un gameplay decisamente vario e ad una grafica a cartoon che ha sempre affascinato chiunque.

Insomma, se siete utenti PC potete solo che festeggiare, nelle ultime settimane molti hanno regalato diversi titoli. L’ultimo di questi proveniente dal portale Indiegala, se vi siete persi la notizia vi invitiamo a recuperarla a questo indirizzo. Come sempre ci ritroviamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora per scoprire il nuovo gioco gratis offerto da Epic Games, per ogni altra informazione videoludica vi raccomandiamo di seguire le nostre pagine.