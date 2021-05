Epic Games: il gioco gratis di questa settimana è Among Us, link download

Ormai il giovedì è diventato il giorno da segnare in rosso sul calendario. Eccoci di nuovo qui quindi con l’ennesimo gioco offerto da Epic Games per tutti gli iscritti al gigantesco negozio. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa l’azienda americana ha deciso di rendere disponibile NBA 2K21, un tripla A davvero promettente che ha stupito in positivo, ma anche in negativo, tutti gli appassionati di questo spettacolare sport.

Anche questa settimana Epic Games ha voluto attuare la stessa strategia di giovedì scorso, vale a dire non rivelare il titolo ed aspettare le ore 17:00 per fare una sorpresa a tutti gli iscritti. Abbiamo immaginato che, se sette giorni fa la società americana ha svelato NBA 2K21 come gioco gratuito facendo risparmiare ben 59,99€, anche oggi ci saremo aspettati un’altra mossa del genere. Infatti è così dato che il gioco gratuito proposto quest’oggi è Among Us, uno dei titoli più popolari degli ultimi anni.

Parliamo di un vero e proprio fenomeno che, nel corso dell’ultimo anno ha messo d’accordo milioni e milioni di giocatori e streamer in questo semplice gioco online. Se Among Us vi suona come un qualcosa di nuovo, si tratta di un party game in cui il dialogo tra giocatori non solo è fondamentale, ma è parte integrante dell’esperienza. Lo scopo è quello di sabotare la propria crew se si gioca come impostori, e bandire gli impostori se si gioca come membri della crew; il tutto in partite ricche di mini-giochi e interazioni verbali tra i giocatori.

Potete scaricare Among Us comodamente sull’Epic Games Store a questo indirizzo. Vi ricordiamo che avete tempo fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, quando Epic Games ci delizierà con un altro gioco in regalo.