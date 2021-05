Giochi gratis PC: Epic Games regala NBA 2K21, ecco il link per il download

Come ogni giovedì, eccoci di nuovo qua per scoprire il gioco, (oppure i giochi), gratuiti offerti dallo store di Epic Games. Ricordiamo che il negozio, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa era possibile scaricare l’ottimo The Lion’s Song, un gioco d’avventura narrativo.

L’opera è ambientata nell’Austria di inizio 20° secolo e ogni episodio seguirà un personaggio diverso. Ognuno di questi possiede una notevole intelligenza, utile per ritrovare creatività, connessioni umane e ispirazione scontrandoci contro i pensieri della gente di quel periodo. Saranno quindi le scelte che il giocatore prenderà a determinare se i protagonisti otterranno il successo meritato. Un piccolo capolavoro, apprezzato da pubblico e critica, che speriamo voi abbiate recuperato e giocato durante questa lunga settimana.

Epic Games questa settimana ha voluto cambiare i piani, non dichiarando ufficialmente il gioco disponibile alla solita ora del giovedì. Da una settimana infatti il titolo era semplicemente sponsorizzato come “misterioso” portando a diverse speculazioni sul web. Si tratta di un’opera tripla A? Questa è stata la domanda principale che si sono fatti gli appassionati. Ebbene, proprio in questi minuti lo store americano ha svelato che l’oscuro titolo non è altro che NBA 2K21, l’incredibile titolo di pallacanestro apprezzato dal pubblico (potete scaricarlo seguendo questo indirizzo). Nonostante abbia subito nel corso del tempo diverse accuse riguardanti le microtransazioni si tratta di uno di quei giochi che consigliamo vivamente di provare, specialmente se siete appassionati di questo incredibile sport.

Potete scaricare NBA 2K21 fino alle 17:00 di giovedì prossimo con Epic Games che ci delizierà con un altro regalo. Anche in questo caso il noto store americano non lo ha ancora svelato, è possibile che lo faccia però in questi giorni. Seguite le nostre pagine per scoprire tutti i giochi gratuiti offerti dalle maggiori piattaforme nel settore, fateci intanto sapere cosa ne pensate di NBA 2K21.