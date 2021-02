Epic Games: MetaHuman permette di creare volti spaventosamente reali

Dalla nascita del videogame abbiamo potuto assistere ad una evoluzione a dir poco pazzesca. L’obiettivo delle società è sempre stato quello di creare qualcosa che potesse raggiungere il realismo, parola che sotto certi aspetti può fare anche paura. Negli ultimi anni c’è stato un progresso che ha portato allo sviluppo di titoli che ci hanno lasciati letteralmente a bocca aperta per la loro bellezza visiva. Dobbiamo per forza citare The Last of Us 2, Read Dead Redemption 2 passando poi per Microsoft Flight Simulator, insomma ci riteniamo davvero fortunati di aver assistito a questa impressionante evoluzione. Epic Games, un’altra azienda che ha fatto parlare di sé negli ultimi anni, proprio in queste ore ha rivelato MetaHuman Creator, uno speciale strumento che permetterà di creare volti spaventosamente reali.

Questa nuova speciale app consentirà agli sviluppatori di videogiochi ed ai content creator di ridurre drasticamente il tempo necessario per la costruzione di esseri umani digitalizzati. MetaHuman Creator viene eseguito tramite l’Unreal Engine di Epic Games con una nuova tecnologia chiamata Unreal Engine Pixel Streaming. Oltre a dimezzare il processo di creazione, permetterà di creare personaggi diversi tra di loro, ognuno con le proprie espressioni ed imperfezioni, rendendo il tutto estremamente realistico.

Gli sviluppatori quindi potranno partire da zero o eventualmente scegliere un volto preimpostato. Ovviamente questi potranno essere modificati in ogni minimo dettaglio. Finito il processo gli utenti potranno scaricare l’asset tramite Quixel Bridge e pronti quindi per l’animazione e l’acquisizione del movimento in Unreal Engine. Gli sviluppatori potranno anche usufruire di un sacco di strumenti necessari per le prestazioni. Epic Games sta inoltre collaborando con dei particolari fornitori per fornire il più completo supporto necessario. In futuro verranno rivelato altre novità, intanto vi lasciamo qui di seguito un video dimostrativo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Abbiamo raggiunto un livello di realismo davvero spaventoso, cosa vorreste vedere in futuro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti MetaHuman Creator.