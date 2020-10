Le migliori periferiche Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator si è dimostrato essere il migliore gioco di simulazione di volo in circolazione. Il videogioco di Asobo Studio e di Microsoft ha convinto tutti, critica e pubblico. Molti appassionati hanno fatto ritorno a questa saga, carichi di ricordi del passato e di aspettative per il futuro. Bisogna per essere pronti ad affrontare Microsoft Flight Simulator: ecco quindi a voi il nostro articolo sulle migliori periferiche per videogiochi di volo del 2020.

Non mancheremo di aggiornare il nostro articolo sulle migliori periferiche per videogiochi di volo, così da permettervi di essere sempre informati sulle opzioni a vostra disposizione. Ovviamente, tutto dipende dalle vostre necessità, dalle vostre preferenze e dalla fascia di prezzo desiderata.

Come scegliere la migliore periferica per videogiochi di volo

Scegliere una delle migliori periferiche per videogiochi di volo non significa semplicemente puntare al modello più costo e con più pulsanti. Ci sono molteplici fattori da tenere in considerazione, come l’impostazione dei comandi, la presenza di una manetta e la possibilità di programmarlo liberamente. Prima di scegliere, è importante anche sapere i tipi di setup esistenti. Vediamo nel dettaglio i più popolari:

HOTAS (Hands on Throttle and Stick): ovvero una periferica che include uno stick e una manetta, che occupano quindi entrambe le mani. Questa impostazione può includere una manetta unita o separata dallo stick. I modelli con manette separata sono generalmente più costosi ma più comodi.

HOSAK (Hands on Stick and Keyboard): in queste impostazione si utilizza solo lo stick e con la mano libera si sfrutta la tastiera per eseguire comandi aggiuntivi.

HOSAM (Hands on Stick and Mouse): in questa configurazione una mano controlla lo stick, mentre la seconda usa il mouse; si tratta dell’impostazione che permette più precisione.

HOSAS (Hands on Stick and Stick): si utilizzano due stick per il massimo realismo e l’accesso a molteplici pulsanti.

Le migliori periferiche per videogiochi di volo

Vediamo quali sono le migliori periferiche per videogiochi di volo, categorizzate per le vostre necessità:

ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick

Tramite una collaborazione con i membri di spicco della community dei simmer, Thrustmaster si è prodigata nella realizzazione dell’HOTAS Warthogh, una periferica basata su doppia manetta, joystick e anche doppio pannello di controllo. Uno dei suoi punto di forza, agli occhi di chi è veramente appassionato, è il suo essere una riproduzione dei comandi dell’aereo d’attacco A-10C della U.S. Air Force.

Vediamone le caratteristiche fondamentali:

6.5 KG, il peso gli dona grande stabilità durante l’utilizzo

Realizzato in metallo, per la massima resistenza e durabilità

55 pulsanti programmabili (19 dei quali sul joystick)

2 hat switch a quattro direzioni con pulsante a pressione integrato

Il joystick è rimovibile

Le due manette possono essere connesse o gestite separatamente

Il pannello di controllo dispone di led programmabili

Supporta il programma T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor) per configurare i controlli

Si tratta di un modello di alta qualità e alta precisione: se volete la migliore periferica per i videogiochi di volo, con il ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick non sbaglierete di certo.

Logitech G Extreme 3D Pro Joystick

Non tutti i giocatori hanno la volontà di investire in una periferica estremamente costosa: se volete iniziare a destreggiarvi in un simulatore di volo con il vantaggio di un joystick ma al tempo stesso volete mantenere la spesa al minimo, la soluzione perfetta è scegliere il Logitech G Extreme 3D Pro Joystick.

Vediamo le caratteristiche principali:

12 pulsanti programmabili (comandi singoli o macro)

Un hat switch a otto direzioni

Grilletto a tiro rapido

Base zavorrata per grande stabilità

Il Logitech G Extreme 3D Pro Joystick è una periferica comoda, a basso prezzo e perfetta come punto di ingresso al mondo dei simulatori di volo. Non è ovviamente un oggetto da pro-player, ma il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Thrustmaster T-16000M FCS Joystick

Per tutti i mancini e per i giocatori che vogliono utilizzare un joystick con la mano sinistra, ecco una delle migliori scelte disponibili sul mercato: il Thrustmaster T-16000M FCS Joystick. Questa periferica permette di personalizzare l’impugnatura con tre componenti rimovibili ed è quindi perfetta sia per i mancini che i destrimani.

Vediamo le caratteristiche principali:

4 assi indipendenti, compreso il timone rotante (controllato tramite la rotazione della leva)

16 pulsanti con identificazione fisica in stile braille

Un hat switch PoV a otto direzioni

Un grilletto ergonomico

Massima precisione garantita dalla tecnologia H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) a 16-bit

Perfetto anche per i mancini grazie alle componenti rimovibili: con un’impostazione HOSAS è quindi possibile usare due Thrustmaster T-16000M FCS Joystick, uno per mano

Supporta il software T.A.R.G.E.T per PC per la personalizzazione dei pulsanti

Il Thrustmaster T-16000M FCS Joystick dispone di tutte le caratteristiche fondamentali, di un design piacevole e può essere usato in ogni mano.

Logitech G X56 H.O.T.A.S.

Il simulatori di volo sono giochi coinvolgenti, ma lo diventano ancora di più in VR. Se siete alla ricerca di una periferica ottimizzata per l’esperienza di gioco in realtà virtuale, allora dovete rivolgervi alla proposta di Logitcec, parliamo del X56 H.O.T.A.S. La cifra richiesta non è da poco, ma si tratta per certo di una delle migliori periferiche per video giochi di volo disponibili sul mercato.

Vediamo le caratteristiche principali:

Propone stick e manopola doppia

Sia la manopola che lo stick includono un mini-analogico, perfetto per un controllo di precisione; funzionano anche da pulsante

Tutti i pulsanti sono programmabili liberamente

Illuminazione RGB personalizzabile con software dedicato

6 gradi di libertà (beccheggio, rollio, imbardata, retromarcia, marcia avanti, su-giù, sinistra-destra)

Compatibile con la VR

Precisione regolabile: puoi scegliere tra quattro molle con diversa tensione, o non usarne nessuna!

Il Logitech G X56 H.O.T.A.S. è una periferica costosa ma di alta qualità, dal design invidiabile e con tutte le funzioni per giocare ai propri simulatori preferiti, con una serie di comandi perfettamente compatibili con l’esperienza VR.

