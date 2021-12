Epic Games: quanto fanno guadagnare i giochi gratis e le esclusive? Veramente poco

Sono ormai diversi annui che abbiamo preso l’abitudine di aspettare il giovedì sera per riscattare nuovi giochi gratis regalati dall’Epic Games Store. la compagnia statunitense va avanti con questi regali ormai da tempo, e proprio in questo periodo natalizio i doni aumentano a dismisura grazie alla cadenza dei giochi che è passata dall’essere settimanale a giornaliera. Arrivati a questo punto in molti si chiedono; ma quanto guadagna Epic dal rilascio di tutti questi giochi gratis?

La risposta a questa domanda ci arriva grazie ad una serie di ricerche che possiamo trovare su Resetera. La verità che emerge è che Epic Games non ci guadagni poi granché proponendo ai propri utenti almeno un gioco gratuito alla settimana. Stando alle stime pubblicate, solo tre giochi sono riusciti a soddisfare le garanzie necessarie a far entrare introiti importanti al colosso statunitense, un numero davvero molto basso se teniamo in considerazione che lo store regala giochi da almeno due anni.

Quel che sorprende è come Epic Games non sembri guadagnare poi così tanto nemmeno dai giochi che escono come esclusiva temporale sul proprio store. Una volta stipulato un contratto con un team di sviluppo, infatti, Epic offre al suddetto studio una cospicua somma di denaro, e solamente quando il gioco sarà uscito sullo store e avrà ottenuto una certa soglia di entrate allora Epic Games potrà prendere una percentuale da quelle vendite.

Sempre stando al report pubblicato su Resetera, sembrerebbe che i piani futuri di Epic Games siano quelli di trasformare il proprio modello di buisness, tramutandolo in un modello molto più tradizionale.