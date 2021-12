Giochi gratis PC: Epic Game Store regala uno dei migliori titoli del 2021

Ci siamo, sono le finalmente giunte le ore 17:00 e come ci sta abituando il sempre molto generoso Epic Games Store è nuovamente il momento di aggiungere un gioco gratuito alle nostre librerie digitali. Per festeggiare il periodo natalizio lo store Epic Games sta donando una serie di giochi gratis per PC, e dopo i regali che abbiamo ottenuto nei giorni scorsi, oggi tocca ad un titolo che farà particolarmente gola a diversi appassionati.

Ad aggiungersi alla collezione di giochi gratis di Natale 2021 è Loop Hero, uno dei giochi più interessanti usciti quest’anno, e che è stato anche candidato tra i migliori titoli indipendenti ai recenti TGA 2021. Il titolo gratuito, solo per oggi, è un particolarissimo roguelike che si basa completamente sui loop e sul ripetere svariate volte un percorso ricco di insidie e scoperte sempre diverse partita dopo partita.

Come possiamo leggere nella descrizione del gioco all’interno dell’Epic Game Store, in Loop Hero il Lich ha condannato il mondo a un loop infinito e ha fatto precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. I giocatori dovranno impugnare un mazzo di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, costruzioni e terreni nel corso di ogni spedizione in loop che dovranno affrontare insieme a un coraggioso eroe.

Se questo nuovo gioco gratis proposto dall’Epic Games Store vi incuriosisce, sappiate che potete riscattarlo a questo indirizzo. L’appuntamento per scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis è a domani, ricordandovi che questa iniziativa si concluderà il prossimo 30 dicembre.