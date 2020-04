Epic Games Store: disponibili i nuovi giochi gratis della settimana

Epic Games Store ci ha ormai abituato più che bene e continua a regalare almeno un gioco a settimana. Il negozio digitale dei creatori di Fortnite non intende calare il ritmo e per questa settimana ha proposto ai videogiocatori PC ben due nuovi titoli da riscattare e da aggiungere alla propria ludoteca virtuale. I titoli protagonisti di quest’ultima settimana di aprile sono: Amnesia The Dark Descent e Crashlands.

Amnseia The Dark Descent, il primo dei due giochi, è uno dei survival horror più amati e popolari degli ultimi anni. L’opera di Frictional Games è reputata da molti amanti dell’esperienze dell’orrore come il titolo che ha ridato linfa vitale all’intero genere, di sicuro un gioco da non lasciarsi scappare se amate le atmosfere buie, lugubre e solitarie (fino a un certo punto).

Il secondo dei titoli riscattabili a costo zero per questa settimana è Crashlands, un videogioco indipendente sviluppato da Butterscotch Shenanigans. In questo coloratissimo titolo incentrato sul crafting, i giocatori dovranno combattere e addomesticare strambe bestie aliene e cercare di fare amicizia con gli abitanti di un pianeta ostile ed alieno in ogni sua singola componente. Inoltre, come ogni settimana, Epic ha già annunciato quale sarà il prossimo gioco gratuito che verrò reso disponibile tra sette giorni, si tratterà del puzzle game: Death Coming.

Vi ricordiamo che d’ora in poi per riscattare i giochi sull’Epic Games Store sarà necessario attivare la verifica in due passaggi. Questa misura di sicurezza sarà obbligatoria e consentirà una maggiore sicurezza all’interno dello store digitale di Epic Games. Cosa ne pensate dei titoli proposti da Epic per questa settimana?