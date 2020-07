Epic Games Store: giochi gratis PC del 23 luglio, link download

Dopo il regalo singolo di settimana scorsa, Epic Games Store raddoppia con ben due giochi nuovi in arrivo per tutti i possessori di un account collegato allo store digitale Epic. Dopo aver proposto l’action GDR con visuale isometrica Torchlight 2, a partire dalle ore 17:00 di questo pomeriggio saranno riscattabili gratuitamente i seguenti due nuovi giochi: Next Up Hero e Tacoma.

Partiamo da Next Up Hero, un dungeon crawler con un lato artistico e dei personaggio giocabili disegnati a mano. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Digital Continue vi metterà nei panni di alcuni piccoli eroi che dovranno esplorare i vari dungeon a colpi di calci, pugni, spari, bonghi, boomerang ed esplosioni. Tutto questo in una struttura rogue like che porterà al miglioramento e all’evoluzione dei personaggi. Il titolo sarà scaricabile a partire dalle 17:00 a questo indirizzo.

Passiamo ora a Tacoma, un’esperienza esplorativa in prima persona ideata da Fullbright, il team di sviluppo che già ha già proposto l’apprezzatissimo Gone Home. La storia proposta da Tacoma prende a piene mani da un contesto fantascientifico dove la narrazione la fa da padrona. Catapultati all’interno di una stazione spaziale, i giocatori dovranno scoprire le vite passate di un equipaggio scomparso in circostanze misteriose. Potete scaricare Tacoma a partire dalle ore 17:00 a questo link.

Un’altra settimana all’insegna dei giochi gratuiti regalati da Epic Games Store è passata. Nell’attesa di poter mettere le mani sui prossimi titoli gratis per PC questa settimana potete giocare a Next Up Hero e a Tacoma. Cosa ne pensate della doppietta regalata dallo store Epic questo giovedì? Quali sono stati i giochi che più vi hanno sorpreso di quelli regalati ultimamente?