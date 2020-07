Epic Games Store: gioco gratis PC del 16 luglio, link download

Ci risiamo, come ogni giovedì Epic Games Store sta per rilasciare un nuovo gioco gratuito da aggiungere alla propria libreria digitale. Dopo la tripletta di settimana scorsa comprendente: Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapist 2; questa volta Epic ci propone un solo gioco, ovvero Torchlight 2. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Perfect World Entertainment sarà l’unico titolo gratuiti di questa settimana e lo potete scaricare a questo indirizzo a partire dalle ore 17:00 di oggi pomeriggio.

Torchlight 2 è un action GDR con visuale isometrica molto improntato sul dare la sensazione ai giocatori di affrontare sempre delle battaglie epiche piene di nemici. Lo stile cartoon già molto apprezzato nel primo capitolo ritorna, insieme a tutta un’ironia che permea costantemente sia i personaggi, sempre con la battuta pronta, e l’interno mondo di gioco; che è stato ampiamente ingrandito rispetto al gioco precedente.

In Torchlight 2 viene ampliata anche la meccanica che permette di trovare sempre dei diversi loot e tesori all’interno di un mondo generato casualmente. Inoltre, vengono anche aggiunte le modalità cooperative online e LAN per partire all’avventura insieme ai vostri amici scegliendo tra quattro classi differenti che cambieranno anche lo stile di gameplay. Avete tempo per ottenere la vostra copia gratuita di Torchlight 2 fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, quando Epic Games sostituirà il titolo con un nuovo gioco gratuito.

Continua quindi ad espandersi sempre maggiormente la libreria proposta dall’Epic Games Store. Se state riscattando tutti i giochi gratuiti della settimana ormai avrete di sicuro una lista di giochi molto varia da cui attingere. Cosa ne pensate del regalo proposto dall’Epic Game Store questa settimana? Riscatterete Torchlight 2 anche se non è la vostra tipologia di gioco preferita?