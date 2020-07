Epic Games Store: gioco gratis PC del 2 luglio, il link download

Come ormai una dolce consuetudine, ogni giovedì Epic Games Store ci regala dei nuovi giochi da aggiungere alla nostra sempre più ricca ludoteca digitale. Dopo la doppietta comprendente Aer Memories of Old e Stranger Things 3 The Videogame, questa settimana tocca tornare a riscattare solamente un gioco, o almeno, per quanto è stato annunciato per ora da Epic Games tramite il proprio negozio digitale.

Il gioco proposto dalla compagnia di Fortnite per questa prima settimana di luglio è HUE e potete ottenerlo passando da questo indirizzo. Il titolo indipendente sviluppato da Fiddle Stick è un puzzle game che metterà i giocatori davanti a diversi enigmi da risolvere. Il tutto è strutturato sulla possibilità da parte dei videogiocatori di cambiare i colori del mondo di gioco, che andrà esplorato man mano sempre più in profondità.

Essendo l’uso dei colori la parte centrale dell’esperienza di HUE, il titolo fornisce anche un supporto dedicato ai giocatori che soffrono di daltonismo con diversi simboli che andranno a definire in modo ancora più marcato i colori con cui si dovrà interagire. Ma il titolo non è solo rompicapi e colori, c’è anche una componente misteriosa che verrà svelata mentre il giocatore si addentreà sempre più nella storia di HUE.

Anche questa settimana l’Epic Games Store ci ha regalato un nuovo gioco da inserire in modo totalmente gratuito all’interno della nostra libreria. Ormai, lo store di Epic è diventato una vera e propria miniera d’oro comprendente le più varie e disparate esperienze per tutti i tipi di giocatori. Cosa ne pensate di questo ennesimo regalo targato Epic Games Store? Siete curiosi di immergervi nel tanto colorato quanto tetro mondo di HUE?