Epic Games: giochi gratis PC del 25 giugno, i link download

Come ogni settimana, Epic Games Store è pronta a regalarci nuovi giochi gratis PC. Oggi, 25 giugno 2020, avremo accesso a ben due videogame a costo zero che saranno disponibili fino al 2 giugno. Certo, lo scorso giovedì uno dei due giochi gratis PC è stato eliminato all’improvviso, quindi è possibile che anche questa settimana ci siano problemi, ma lo scopriremo solo alle 17:00, momento di sblocco dei due titoli. Ecco a voi tutte le informazioni, compresi i link download.

Epic Games | Giochi gratis PC – 25 giugno

Vediamo subito quali sono i giochi gratis PC di oggi, 25 giugno, che saranno disponibili nel pomeriggio sull’Epic Games Store:

AER Memories of Old

Stranger Things 3: The Game

Si tratta di due piccoli titoli, non certo opere di grande impatto come GTA 5, regalato alcune settimane fa. Nondimeno, siamo certi che molti sfrutteranno questa proposta del negozio digitale per provare questi videogame. Vediamo però più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

AER Memories of Old

Il primo gioco gratis PC dell’Epic Games Store di giovedì 25 giugno 2020 è AER Memories of Old. Si tratta di un’avventura esplorativa open world. Siamo uno dei pochi mutaforma rimasti in un mondo nel quale le antiche divinità sono state dimenticate. Possiamo trasformarci a nostro piacimento in un uccello e spiccare il volo per esplorare una serie di isole fluttuanti. Lo stile artistico è minimalista e vibrante, puntando tutto sull’estetica e sull’atmosfera.

Requisiti di sistema

Ecco a voi i requisiti minimi di AER Memories of Old:

SO: Win 7, 8, 10 (64-bit)

Processore: CPU dual core 3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Archiviazione: 3 GB

Direct X: Versione 11

Scheda Video: GeForce GTX 560, AMD HD 6870

Ecco invece i requisiti consigliati di AER Memories of Old:

SO: Win 7, 8, 10 (64-bit)

Processore: CPU quad core 3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Archiviazione: 3 GB

Direct X: Versione 11

Scheda Video: GeForce GTX 660TI, AMD serie HD 7800

Link download

Ecco invece a voi il link download del primo gioco gratis PC dell’Epic Games Store di oggi, 25 giugno 2020:

Stranger Things 3 The Game

Il secondo gioco gratis PC dell’Epic Games Store di giovedì 25 giugno 2020 è Stranger Things 3 The Game. Si tratta del videogioco ufficiale della terza stagione dell’omonima serie di Netflix. Potremo giocare attraverso gli eventi della serie, scoprendo avvenimenti mai visti prima. Si tratta di un’avventura isometrica dallo stile artistico retrò, con la possibilità di controllare tutta una serie di personaggi (12 in totale). Il gioco è pensato sopratutto per la cooperativa locale.

Requisti di sistema

Ecco a voi i requisiti minimi di Stranger Things 3 The Game:

SO: Microsoft Windos 10 (solo a 64 bit)

Processore: Inter Core 2 Duo 2GHz+ o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Archiviazione: 2 GB

Direct X: 9.0

Scheda Video: Scheda video da 256 MB Supporto per Shader Model 4.0

Ecco invece i requisiti consigliati di Stranger Things 3 The Game:

SO: Microsoft Windos 10 (solo a 64 bit)

Processore: Inter Core 2 Duo 2GHz+ o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Archiviazione: 2 GB

Direct X: 9.0

Scheda Video: Scheda video da 256 MB Supporto per Shader Model 4.0

Link download

Ecco infine il link download del secondo gioco gratis PC dell’Epic Games Store di giovedì 25 giugno 2020:

