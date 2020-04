Epic Games Store: Sherlock Holmes e Close to the Sun gratis, ecco i prossimi giochi gratuiti

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalarci solamente un titolo, sebbene di grandissima qualità. Dopo Hob e Gone Home lo store conosciuto per gli ultimi anni soprattutto per Fortnite ha infatti reso disponibile al download gratuito l’intrigante Sherlock Holmes Crimes & Punishments, insieme a Close to the Sun. Un’ottima occasione per aggiungere alle proprie librerie digitali un videogioco decisamente interessante e in grado di regalare qualche ora di divertimento in questa lungo periodo di quarantena.

Sherlock Holmes Crimes & Punishments e Close to the Sun può essere riscattato senza mettere assolutamente mano al portafoglio solo per una settimana, ossia fino alle 16 aprile alle 17:00 in punto. Se volete quindi fare vostro il titolo di Frogwares gratuitamente vi consigliamo quindi di muovervi e riscattarlo direttamente a questo indirizzo.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare Sherlock Holmes Crimes & Punishments è un titolo investigativo in cui saremo chiamati a impersonare il celebre investigatore nato dalla sapiente penna di Arthur Conan Doyle in sei differenti casi, uno più intrigante dell’altro. Potete trovarne maggiori informazioni direttamente nella pagina dedicata.

Sherlock Holmes Crimes and Punishments e Close to the Sun saranno disponibili gratuitamente sull’Epic Games Store fino al prossimo 16 aprile alle 17:00. Saranno sostituiti da Just Cause 4 e Wheels of Aurelia, che saranno a loro volta disponibili gratuitamente per un’ulteriore settimana, ossia fino al prossimo 23 aprile.

Che ne pensate di questo particolare regalo fatto dall’Epic Games Store, avevate già recuperato Sherlock Holmes Crimes and Punishments o approfitterete di questa offerta per fare vostro questo intrigante titolo? Tra i tanti doni fatti dal celebre store in questi mesi qual è il vostro preferito? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.