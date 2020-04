Epic Games Store: Gone Home e Hob gratis, ecco i prossimi giochi gratuiti

Dopo averci regalato la scorsa settimana un’incredibile tripletta di giochi gratuiti, composta da Figment, Tormentor X Punisher e, soprattutto, World War Z, l’Epic Games Store non è assolutamente intenzionato a rallentare la sua incredibile carrellata di doni e questa settimana ci propone infatti in modo totalmente gratuito due grandissimi titoli come Gone Home e Hob.

I due giochi potranno essere ottenuti senza mettere in nessun modo mano al portafoglio solamente fino alle 16:00 del prossimo 9 aprile. Per farli vostri vi basterà quindi entro tale data collegarvi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattarli dalle rispettive pagine. Un’operazione decisamente semplice, che ci garantirà il possesso dei due interessantissimi titoli.

Gone Home è un titolo famosissimo, nonché uno degli indie migliori dell’oramai lontanissimo 2013. In questa misteriosa avventura saremo chiamati a scoprire che fine ha fatto la nostra famiglia, completamente scomparsa dopo il nostro ritorno a casa. Un’avventura in prima persona decisamente ammaliante, di cui potete trovare maggiori informazioni comodamente a questo indirizzo.

Hob, nonostante sia molto probabilmente molto meno famoso di Gone Home, è un titolo comunque validissimo, capace di intrattenere per diverse ore grazie ad un gameplay coinvolgente ed uno stile unico. Un Zelda-like decisamente riuscito, che saprà dare veramente tante soddisfazioni a chi gli darà un’occasione. Potete trovarlo comodamente a questo indirizzo.

Le due opere, come dicevamo poco fa, saranno disponibili gratuitamente sull’Epic Games Store fino al prossimo 9 aprile alle 16:00. In tale data Hob e Gone Home torneranno infatti a pagamento e saranno sostituiti da Sherlock Holmes Crimes and Punishments, disponibile gratuitamente per un’ulteriore settimana, ossia fino al prossimo 16 aprile.