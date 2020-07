Fable: il nuovo gioco sarà un MMO?

Ieri sera, durante l’evento digitale Xbox Games Showcase, abbiamo finalmente assistito al ritorno di Fable. Presentato con un breve teaser trailer, del nuovo progetto targato Playground Games ha ancora molto da mostrare ma la conferma che un nuovo gioco del GDR che ha fatto la storia di Xbox è attualmente in fase di sviluppo. Ora, stando ad un rumor emerso in rete poco prima dell’inizio dello show, sembra suggerire che il nuovo capitolo della storica saga sarà un MMO.

L’indizio arriva dall’account del giornalista francese CronoTK, il quale si è dilettato nel fare una lista dei giochi che sarebbero stati presentati di li a poco durante la conferenza digitale Xbox. Oltre al fatto di aver predetto correttamente tutti i giochi citati nel suo post, il giornalista francese sembra suggerire che il prossimo capitolo di Fable in sviluppo presso Playgropund Games sarà un MMO.

Bon, je suis quand même bien déçu.

Surtout sur la forme en fait. Je n'ai rien vu qui m'arrache la mâchoire (j'attends de voir en 4K mais j'y crois pas). Et surtout, aucun gameplay si ce n'est Halo Infinite.

Avowed et Warhammer ont l'air cool mais on a rien vu. #XboxGamesShowcase https://t.co/Gd2OlRfetu pic.twitter.com/N5vZ0HxlLi — C[h]rono Trigger[ed] (@CronoTK) July 23, 2020

Come se non bastasse, il giornalista aveva predetto anche che il nuovo Fable non sarebbe stato un capitolo numerato. Il tutto è stato fatto con una precisione che ha dell’incredibile, dato che oltre a Fable il ragazzo ha azzeccato praticamente ogni grande annuncio fatto ieri pomeriggio. Al momento Playground Games non ha ancora svelato i dettagli del nuovo gioco quindi non possiamo sapere con certezza se il nuovo Fable sarà davvero un MMO o un titolo più tradizionale per la serie.

Sebbene la grandissima precisione mostrata da CronoTK, ci muoviamo ancora nell’ambito delle speculazioni. Di certo non vediamo l’ora di conoscere di più riguardo a questo nuovo titolo del brand di Fable. Cosa ne pensate di quest’ultimo rumor apparso in rete? Come accogliereste la conferma di un nuovo Fable in salsa MMO?