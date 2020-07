Fable: il ritorno è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

Gli svariati rumor e le insistenti voci di corridoio su un nuovo capitolo della saga di Fable sono state ricorrenti nel corso degli ultimi anni, e finalmente ci siamo, il nuovo capitolo della saga RPG è stato ufficialmente annunciato questo pomeriggio durante l’evento dedicato ai titoli per Xbox Series X. Parliamo di un grandissimo ritorno, la riproposizione di una saga che ha sicuramente contribuito a fare la storia delle console Microsoft e del marchio Xbox.

Il primo titolo di Playgorunds Games al di fuori della saga Forza Horizon vengono confermati al lavoro su quello che è a tutti gli effetti il ritorno della saga di Fable con un nuovo titolo non numerato; esattamente come i rumor ci hanno sussurrato nel corso degli ultimi anni. Il trailer di annuncio mostra ben poco ma il mood fantasy scanzonato e che pigia forte sull’ironia è presentissimo nei pochi secondi di filmato

Mancano ancora tantissimi dettagli e informazioni, ma da come si può intuire dal nome, questo nuovo Fable sarà un nuovo inizio per l’amatissima saga action GDR. Nessun accenno a una data di lancio, il che significa che non stiamo parlando di uno dei titoli che andrà ad accompagnare il lancio di Xbox Series X. Sappiamo però che il titolo uscirà prossimamente sulle piattaforme: Xbox Series X e PC.

Fable è stato uno degli annunci più sorprendenti e attesi dell’Xbox Games Showcase. Ora che la saga è ufficialmente tornata con un nuovo capitolo non ci resta che attendere con grande trepidazione nuove informazioni e di vedere in azione un primo gameplay. Cosa ne pensate del ritorno di Fable? Qual è la cosa che vi è piaciuta di più del titolo che si è visto stasera?