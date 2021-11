Fall Guys, insieme alla sesta stagione arriva un’icona PlayStation!

Nel corso delle ultime ore, Mediatonic ha ufficialmente annunciato la sesta stagione di Fall Guys. Il nuovo aggiornamento che introdurrà una serie di elementi inediti arriverà il 30 novembre 2021, per PlayStation 4, PlayStation 5 e ovviamente tramite PC ed è stata introdotta con un breve trailer cinematico, che ha seguito un live streaming ricco di dettagli sulla nuova season.

Come spiegato dagli sviluppatori, la stagione 6 di Fall Guys introdurrà una serie di contenuti inediti. Nel dettaglio, Mediatonic ha aggiunto ben 5 nuovi livelli (che si vanno ad affiancare a quelli già presenti fin dalla prima stagione), oltre 25 costumi, acquistabili tramite Corone o Kudos, la valuta in-game del titolo e alcuni ostacoli decisamente impossibili da superare. Tra questi possiamo notare degli strani tubi e delle nuove piattaforme, che sembrano già far preoccupare i giocatori del titolo Mediatonic. I livelli del Season Pass saranno ancora una volta 50 e includeranno skin, Kudos e ovviamente emote.

Oltre a tutte queste novità, Mediatonic ha stretto un’altra, importante partnership con PlayStation. Dopo Ratchet & Clank, infatti, Fall Guys può permettersi l’aggiunta di un’altra speciale icona PlayStation. Stiamo parlando del Sackboy, ovvero il personaggio protagonista di LittleBigPlanet. A differenza di altre skin e come già accaduto con i due personaggi di Insomniac Games, il costume da Sackboy non sarà acquistabile: per ottenerlo sarà necessario completare un evento in game dal primo al cinque dicembre 2021, che assegnerà diversi punti per poter sbloccare, oltre alla skin, anche un pattern e un plate esclusivo. Sarà presente anche un costume ispirato a Ghost of Tsushima, che potete vedere ritratto poco più sopra e che ribadisce ancora una volta come siano stretti i rapporti tra Mediatonic e Sony.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che la nuova stagione di Fall Guys andrà in scena a partire dal 30 novembre 2021. La sua durata precisa ancora non la sappiamo, ma visti i precedenti possiamo immaginare che si estenderà almeno fino alla primavera. I costumi, i plate e altre modalità di gioco però verranno introdotte regolarmente durante la stagione in corso, come già accaduto in passato.