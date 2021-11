Fall Guys, ecco la skin del gruppo rock più conosciuto al mondo

Il team dietro Fall Guys ha appena annunciato una collaborazione decisamente interessante. A differenza della scorsa, che coinvolgeva una vera superstar dei videogiochi, questa volta la partnership è stata instaurata con uno dei più famosi gruppi rock della storia, ovvero i Radiohead.

Il gruppo inglese, che è in attività dal 1985 e può contare su ben 10 album pubblicati in oltre trent’anni di carriera, si unirà a Fall Guys. Purtroppo no, non con una colonna sonora ad hoc ma con una più classica skin. Il vestito alternativo per i fagiolini è disponibile dal 19 al 21 novembre 2021 ad un costo probabilmente molto alto. In totale infatti ci vogliono ben 10 corone per potersi aggiudicare la skin, corone che possono essere sbloccate vincendo il Main Show oppure raccogliendo abbastanza punti. Non un’impresa ovviamente facile e considerando che il tempo a disposizione per acquistarlo è davvero basso, occorrerà un po’ di grinding qualora foste interessati.

La skin di Fall Guys realizzata in collaborazione con i Radiohead non riguarda però uno specifico musicista del gruppo. Per il vestito dedicato al gruppo inglese, autore di album imperdibili come OK Computer, Mediatonic ha scelto un disco specifico del complesso inglese, ovvero Amnesiac. la skin infatti è il Crying Minotaur e possiamo dirlo: si tratta di una delle scelte migliori a livello di cosmetico, anche se ovviamente è abbastanza inquietante e molto distopico con il mondo di gioco. Un accostamento comunque strano ma che in qualche modo riesce a incuriosire.

We've teamed up with @Radiohead to bring their Crying Minotaur costume to the game! 5 👑 (Radio) Head

5 👑 (Radio) Butt pic.twitter.com/IYE2phVlhz — Santa from Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 19, 2021

Potete vedere il Crying Minotaur in azione grazie al video disponibile poco più in alto. Fall Guys è già disponibile per PC e console PlayStation e arriva nel corso dei prossimi mesi anche su console Xbox e Nintendo Switch. Il gioco è davvero un grande successo ed è probabilmente uno dei titoli multiplayer che è riuscito a sopravvivere anche post lockdown a causa della pandemia da COVID-19.