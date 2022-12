Se c’è una cosa che non si può sicuramente imputare a Ubisoft con Far Cry 6 è sicuramente quello che è il supporto post lancio. L’ultimo episodio della celebre saga FPS open world ha infatti ricevuto nel corso del tempo numerosi DLC e contenuti aggiuntivi, volti più che ad aumentare l’esperienza originale del titolo a proporre delle avventure parallele differenti. Dopo aver impersonato i più famosi villain della saga, come l’indimenticabile Vaas di Far Cry 3, e aver celebrato Stranger Things con una riuscitissima missione cross-over, questa volta è l’ora di immergersi in un setting ancor differente con Far Cry 6 Lost Between Worlds. Un’entità senziente sovrannaturale, dei frammenti da recuperare e ambientazioni oniriche: sarà riuscito quest’ultimo viaggio nel mondo di Far Cry 6 a convincermi o è forse l’ora per Ubisoft di voltar pagina a riguardo?

Frattura interdimensionale

Far Cry 6 Lost Between Worlds si apre con uno strano meteorite che si schianta nella fittizia isola caraibica di Yara, richiamando l’attenzione del nostro alter-ego digitale Dani Rojas. Una volta raggiunti sul luogo dello schianto faremo presto la conoscenza di un misterioso essere senziente chiamato Fai e verremo intrappolati in uno spazio contorto, in una sorta di piega tra i mondi dove la Yara che abbiamo imparato a conoscere è distorta in mille modi diversi. Una trappola da cui potremmo scappare solo ritrovando cinque frammenti andati dispersi e nascosti tra delle fratture interdimensionali.

Un setting quindi decisamente particolare e fantascientifico, che non sembra avere più di tanto in comune con Far Cry. L’aspetto narrativo di questo DLC è infatti chiaramente solo un mero e semplice pretesto per sperimentare con differenti meccaniche, con Far Cry 6 Lost Between Worlds che è una sorta di calderone di tante esperienze, tra loro anche profondamente differenti a livello di gameplay. Non aspettatevi insomma chissà che rivelazioni o misteri sulla natura di Fai e sulla misteriosa meteora, bensì un variopinto ventaglio su cui osservare quella che è l’esperienza core di Far Cry 6 da tutta una serie di diversi punti di vista.

Tanti mondi, tanti approcci

Nella nostra ricerca dei 5 frammenti, infatti, ci immergeremo in una quindicina di missioni, ognuna delle quali governata da regole particolari e in grado di cambiare nettamente quello che è l’approccio del giocatore. In una, ad esempio, dovremmo fuggire a rotta di collo dalla sommità di una montagna inseguiti da un pericoloso vortice dimensionale, mentre in un’altra dovremmo spostarci coi piedi di piombo da un rifugio all’altro, onde evitare di essere presi in pieno dai fulmini di una tempesta particolarmente aggressiva.

Proprio nella capacità di offrire questa serie di missioni che richiedono un approccio e una filosofia differente è da ricercare il principale punto di forza di Far Cry 6 Lost Between Worlds. Certo, la qualità di ognuna di esse non è sempre altissima, ma in definitiva è veramente complesso non ritenersi soddisfatti dall’offerta contenutistica di questo DLC. Missioni come quella precedentemente citata della fuga dalla montagna valgono infatti da sole il prezzo del biglietto.

A corollario dell’intera esperienza c’è poi tutto un sistema che, per raggiungere i vari frammenti perduti, ci porta a giocare più e più volte ogni missione. Se ripetere alcune di esse non è effettivamente il massimo, altre si prestano decisamente bene a essere godute in un modo differente, grazie a percorsi multipli e altro. A ridurre in parte la ripetitività sono poi alcuni gadget che si sbloccano ottenendo i primi frammenti, come un passe-partout o il rampino, e che consentono di avere accesso a vie ancora alternative. Nella maggior parte della quindicina di esperienze di Far Cry 6 Lost Between Worlds, insomma, non sentirete più di tanto il peso del dover rifare le stesse cose, grazie a una serie di piccoli ma utili accorgimenti e alla natura delle mappe stesse.

Far Cry 6 Lost Between Worlds: tra bicromia e ambientazioni oniriche

Interessante è poi anche la meccanica escogitata da Ubisoft per quelli che sono gli avversari del titolo. I vari nemici che ci sbarreranno la strada nella nostra ricerca sono infatti contraddistinti da due colori, il rosso e il blu. Un binomio cromatico che possiamo ritrovare anche nelle nostre armi e che va a indicare quelli che sono gli antagonisti feribili. Con un’arma rossa, ad esempio, potremo arrecare danno solo ai relativi avversari, mentre una blu sarà efficace solo se rivolta ai nemici del medesimo colore. Fortunatamente è possibile cambiare al volo la colorazione di un’arma tramite la semplice pressione di un tasto, rendendo così il tutto meno frustrante e ancor più adrenalinico. Riuscito, per quanto non indimenticabile, anche l’immancabile scontro con il boss.

Altro grande punto di forza di Far Cry 6 Lost Between Worlds è sicuramente quello relativo alle varie ambientazioni. Ancor più di come abbiamo del resto già visto nella trilogia di contenuti aggiuntivi basata sui celebri antagonisti della saga, qui il publisher transalpino si è dato alla pazza gioia, proponendo scenari tanto onirici quanto belli da vedere, con tante trovate in grado di rendere il tutto ancor più accattivante. Così come nel gameplay, anche a livello visivo ogni mappa differisce parzialmente, come se provenisse, appunto, da una frattura dimensionale diversa. Potete avere un saggio della bontà dei vari setting semplicemente godendovi l’immagine qui sopra.