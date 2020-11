Far Cry 6: svelata in anticipo la nuova data di uscita?

L’atteso Far Cry 6 a quanto pare ha una vera e propria data d’uscita. Sulla pagina Xbox Store del titolo, infatti, è comparsa la dicitura ‘Disponibile il 26/05/2021’, una data non molto lontana e che fa ben sperare i fan della saga. Ambientato nell’isola di Yara, apertamente ispirata a Cuba, il gioco offrirà quegli ambienti tropicali che avevano contraddistinto i primi capitoli della saga. Il Narrative Director, Navid Khavari, ha vissuto per oltre un mese a Cuba per garantire un’ottima riproposizione.

Ad arricchire maggiormente il progetto è sicuramente l’attore Giancarlo Esposito (Gus Fring in Breaking Bad) che interpreterà il ruolo del villain, Anton Castillo. Come abbiamo visto dal trailer di presentazione, Castillo sembra essere un dittatore dotato di un forte carattere che intende riportare Yara al suo splendore. Il figlio adolescente, Diego Castillo, è interiormente diviso: prenderà le orme del padre o si unirà alla resistenza contro i suoi metodi brutali?

Ecco la descrizione del titolo: “Ti diamo il benvenuto a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Far Cry 6 proietta i giocatori nell’adrenalinico mondo di una rivoluzione e della guerriglia dei nostri giorni. Antón Castillo, dittatore di Yara, vuole riportare la sua nazione alla gloria di un tempo. Per farlo è pronto a tutto, insieme al figlio Diego, che segue le sue orme insanguinate. Combatti a fianco dei guerriglieri e abbatti il regime”

La saga targata Ubisoft è pronta a ritornare alla grande, con un progetto davvero ambizioso e carico del giusto potenziale. Non vediamo l’ora di poter visionare nel dettaglio il titolo per poter ammirare il lavoro svolto dal team di sviluppo. Riusciranno la coloratissima ambientazione e l’interpretazione di Esposito a superare quella perla di Far Cry 3?