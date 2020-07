Far Cry 6: uscita, trailer, ambientazione e tutte le altre informazioni

Far Cry 6 è stato ufficialmente annunciato nel corso dell’Ubisoft Forward del 12 luglio 2020 con un lungo trailer in computer grafica. Già alcuni giorni prima, però, il nuovo capitolo della serie era stato anticipato dal leak di uno screenshot tratto dal PlayStation Store che mostrava un a breve descrizione e la copertina. Al momento conosciamo molti elementi dell’ambientazione, gli attori che danno il volto ai personaggi e la data di uscita. All’appello, però, manca qualsiasi informazione riguardante il gameplay.

Ambientazione e personaggi

Far Cry 6 sarà ambientato nello stato di Yara, un paradiso tropicale che, stando alla descrizione ufficiale, «è rimasto fermo al passato». Il dittatore in carica Anton Castillo è intenzionato a riportare il paese ai suoi vecchi fasti ad ogni costo reprimendo qualsiasi opposizione e preparando il figlio Diego alla successione alla guida del Paese.

La violenta e costante oppressione degli oppositori ha innescato nel Paese una rivoluzione e il protagonista di Far Cry 6 sarà proprio un nativo di Yara, Dani Rojas, che nel corso degli eventi diventerà un ribelle e combatterà per abbattere la dittatura.

Secondo quanto dichiarato da Ubisoft, Yara sarà il più grande campo di battaglia mai apparso su Far Cry e avrà ambientazioni come giungle e spiagge fino a quelle cittadine come Esperanza, la capitale dello Stato. Come sanno bene i fan, l’antagonista principale è uno dei personaggi maggiormente curati e determinante per la buona riuscita della storia di un Far Cry.

L’attore scelto per questo nuovo capitolo è Giancarlo Esposito di Breaking Bad, The Mandalorian e Do the Right Thing. Alcune ipotesi erano già state avanzate quando l’attore di Better Call Saul aveva fatto sapere di aver lavorato a un importante videogioco e già da lì sembrava probabile che si riferisse al prossimo ruolo in Far Cry 6.

Anche la presenza di Esposito è stato al centro dei leak che hanno preceduto la conferenza Ubisoft del 12 luglio tanto che la stessa software house si era affrettata a diffondere un breve teaser che mostra Anton Castillo mentre si accende un sigaro.

Far Cry 6 sarà un prequel di Far Cry 3?

Subito dopo la diffusione dell’immagine di copertina sono state avanzate alcune ipotesi sulla reale identità del figlio del dittatore Anton Castillo. Il giornalista della testata americana IGN Joe Skrebels con un tweet ha fatto notare come Diego abbia una cicatrice identica a quella di Vaas, l’antagonista di Far Cry 3.

So. Is Diego in Far Cry 6 meant to be a young Vaas from Far Cry 3? pic.twitter.com/4trOhRtEhy — Joe Skrebels (@2plus2isjoe) July 10, 2020

In un recente AMA su Reddit l’attore Michal Mando, che interpretava il personaggio, aveva dichiarato: “Grazie mille! Vass incarna il mio istinto animale e aver contribuito alla creazione di quel personaggio rimarrà sempre indimenticabile. Ancora oggi mi riconoscono come Vass e posso vedere come il personaggio sia molto apprezzato: questo mi rende davvero felice. Chissà… magari riprenderò quel ruolo molto presto? :p”.

Data di uscita e differenti edizioni

Nel corso di Ubisoft Forward è stata ufficializzata la data di uscita di Far Cry 6. Il gioco sarà disponibile dal 18 febbraio 2021. In base alla pagina del PlayStation Store di Far Cry 6 sappiamo che acquistando una versione digitale del gioco per PlayStation 4 si riceverà anche una versione per PS5, ottimizzata per la console di prossima generazione senza alcun costo aggiuntivo. Lo stesso accadrà per le console Microsoft: acquistando il gioco Ubisoft su Xbox One sarà anche disponibile su Xbox Series X.

Al momento del lancio saranno disponibili in tutto quattro versioni del gioco. Tutte e quattro già con la prenotazione permetteranno di ottenere l’accesso al pacchetto Libertad che include la divisa Libertad e l’arma Discos Locos. Il Season Pass includerà almeno 3 DLC e altri contenuti scaricabili. L’Ultimate Pack includerà i tre pacchetti Vizio, Caccia al coccodrillo e Spedizione nella giungla.

La Collector’s Edition di Far Cry 6 includerà una replica di fascia alta del lanciafiamme presente nel gioco (7 parti da assemblare, lunghezza: 72cm), le istruzioni di montaggio in un’illustrazione realizzata dell’illustratore Tobatron e una valigetta per collezionisti ispirata allo stesso stile. Infine, la collector include anche uno Steelbook esclusivo con un design unico e ispirato al cast di Far Cry 6. I preordini sono disponibili a questo indirizzo.