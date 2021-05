Far Cry 6 tra coccodrilli e mosse finali, apparsi in rete i primi dettagli

Dopo una giornata ricca di annunci, quest’oggi ci apprestiamo a scoprire di più su un altro attesissimo gioco in uscita, ovvero Far Cry 6. Dopo che il titolo Ubisoft fu annunciato durante uno dei primissimi eventi digitali della compagnia francese, del gioco si erano un po’ perse le tracce. Ora però, mancano solo poche ore per scoprire non solo qualche dettaglio in più sul gioco, ma è possibile che avremo l’occasione di dare un’occhiata anche al gameplay del titolo.

Ora, come capita molto spesso quando si tratta di annunci imminenti targati Ubisoift, sono apparsi in rete diversi video e alcune informazioni proprio relative al prossimo Far Cry 6. Un utente di Reddit, nello specifico, ha creato un post in cui sono stati riassunti alcuni dei momenti e delle novità più interessanti che il titolo avrà da proporci, ma non solo. Su YouTube starebbero apparendo anche diversi trailer di presentazione del titolo Ubisoft.

Come viene sottolineato dall’ultente Reddit, al momento sembra che i video siano stato rimossi, ma grazie al suo post è possibile leggere alcuni dei punti forti del filmato e si possono vedere delle brevi GIF che mostrano alcuni momenti. Sembra che siano tornate le animazioni uniche per quanto riguarda le cure delle ferite, che il gioco possa essere ambientato in più paesi diversi e che possano esserci alcune mosse finali che portano per qualche secondo la telecamera dalla prima alla terza persona.

All’interno delle GIF, invece, è possibile vedere fugacemente la presenza di uno strano coccodrillo con un dente d’oro che viene accarezzato dal giocatore, mentre in un’altra immagine animata vediamo più nel dettaglio la mossa finale citata dall’utente nel suo post.