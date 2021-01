Far Cry 6: rivenditore svela in anticipo la data di uscita?

Il 2020 non è stato un anno semplice per le aziende videoludiche, molte società hanno dovuto infatti rimandare alcuni dei proprio giochi a data da destinarsi, uno su tutti è l’atteso Far Cry 6. Il nuovo capitolo del famoso franchise targato Ubisoft doveva essere rilasciato il prossimo mese, ma la pandemia ha costretto a cambiare i piani del team. Da diverso tempo si speculano diverse finestre di lancio, mesi fa sulla pagina Xbox del titolo, era comparsa una data di uscita non troppo lontana, il 26 maggio 2021.

Oggi, un rivenditore olandese, ha svelato però un’altra ulteriore possibile data di rilascio. Ubisoft, come ben saprete, non ha ancora chiarito nulla sull’uscita di Far Cry 6, ma sembrerebbe che quest’ultima data sia più coerente della precedente. A rivelarlo è Idle Sloth, che sul suo profilo ufficiale Twitter ha segnato come possibile data il 30 aprile 2021. Come spesso capita potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del negozio online, ma non sembra così infattibile visto e considerando che si parla di una data compresa tra l’anno fiscale 2021-2022.

(Rumor) Far Cry 6 Potential Release Date on April 30th from Dutch online retailer Proxis 👀 Source:https://t.co/f4iLMSXiIF pic.twitter.com/tZl3UrFZIL — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) January 4, 2021

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste parole con le dovute pinze, in quanto si sa ben poco di Far Cry 6. Il nuovo capitolo con il villain interpretato dal magistrale Giancarlo Esposito è probabilmente uno dei più attesi al momento. Anton Castillo è un dittatore con un carattere decisamente forte che cerca di riportare Yara al suo splendore. Il figlio Diego si trova in una situazione non semplice, prenderà le orme del padre oppure si unirà alla resistenza? Solo il tempo riuscirà a dircelo e se la data di uscita appena svelata sarà quella definitiva, ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo. Noi, come voi, siamo molto fiduciosi sul progetto e non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali sono i titoli che maggiormente attendete durante il corso dell’anno? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Far Cry 6 e sulla sua possibile data di uscita.